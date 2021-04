Cobijado por PAN, PRI y PRD, Eduardo Rivera se registra como candidato por Puebla capital

Jorge Barrientos

El aspirante a la alcaldía capitalina Eduardo Rivera Pérez se registró junto con su planilla ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), acompañado de familiares y dirigentes estatales de las cinco fuerzas políticas que lo respaldan.

En el acto Rivera Pérez fue arropado por la dirigente del PAN Genoveva Huerta Villegas, del PRD Carlos Martínez Amador, Laura Escobar Juárez, de Compromiso por Puebla y el dirigente estatal del partido Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Narro Corro.

En su cuenta de Twitter, panista escribió:

“Hoy me registré como candidato a la Presidencia Municipal de #Puebla junto con la planilla y los 5 partidos que me postulan, agradezco a sus dirigentes @GenovevaHuerta, @NestorCamarillo, @CarlosMtzAmador, Laura Escobar y @CNavarroCorro que me acompañaron”.

Cabe mencionar que Eduardo Rivera en el primer proceso electoral en que compitió durante 2010 fue triunfador y se convirtió en alcalde de la ciudad, en el segundo intento el voto de los ciudadanos no le favoreció, debido a que Claudia Rivera Vivanco -quien entonces representó a Morena- arrasó en la capital.