Detener las remesas en protesta de que Morena no haya apoyado a candidatos migrantes, pidió Plácido Jiménez Amigón

Hipólito Contreras

Mario Delgado, presidente nacional de Morena impidió que en este proceso electoral haya candidatos migrantes a diputados plurinominales como fue el acuerdo con el INE, los que metió Morena no son migrantes, son amigos de ellos, denunció José Plácido Jiménez Amigón, presidente de la Federación Internacional de Mexicanos en el Extranjero.

Indicó que son cinco por cada circunscripción, son 25 diputados federales plurinominales, más 32 de los Congresos locales, a Puebla le toca uno por partido.

“Estamos convocando al paro de envío de remesas durante todo mayo como una medida cautelar, se van a tomar todas las instalaciones de Morena en los 32 estados, ya hay 25 comités tomados, la realidad, dijo, es que a Mario Delgado lo puso el presidente, Porfirio Muñoz Ledo ganó la presidencia nacional de Morena.

Los partidos de la coalición, dijo, tienen propuestas de personas que no son migrantes, no han estado en Estados Unidos, no representan a los indígenas, por ejemplo, dijo, quieren imponer a un desconocido en Atlixco.

Morena desparece, comentó, tal parece que los neoliberales están ganando terreno en su propia casa al presidente, Morena perderá en muchos municipios y distritos.

Se vislumbra el triunfo de la coalición PAN-PRI-PRD en Puebla capital y distritos como Acatlán de Osorio, aún no se sabe quién va por la presidencia por Morena, de los ocho candidatos no hay uno registrado, expresó.

Creo que Morena va a perder en los 32 estados del país, no es por el presidente sino por el partido, por sus dirigentes, afirmó.