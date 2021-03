NFL aprueba ampliar la temporada regular a 17 partidos

ESPN

La expansión de la campaña regular viene aparejada, también, con una reducción a los juegos de pretemporada.

Los dueños de la NFL aprobaron este martes la decisión de ampliar la temporada regular a 17 partidos por campaña, reveló la liga este martes.

Contando la semana de descanso, la campaña regular ahora tendrá una duración de 18 semanas. La jornada adicional de juego ayudará a incrementar los ingresos de la liga en una temporada donde, por primera ocasión en más de una década, la liga jugará con un tope salarial reducido con respecto al año previo.

Los propietarios de la NFL se habían reservado el derecho de prolongar la temporada regular de sus 16 partidos normales desde que se aprobara el último contrato colectivo de trabajo en febrero del 2020, pero la campaña pasada se jugó todavía bajo el formato previo. Con la expansión de la temporada regular, la pretemporada disminuye, también, de cuatro a tres encuentros.

La liga había estado coqueteando con la expansión de la temporada desde hace algún tiempo, pero el sindicato de jugadores se había negado a ceder.

La decisión de este martes se alcanzó en una reunión virtual con los propietarios de la liga. El calendario completo para la temporada regular será revelado más tarde, durante esta misma primavera.

Parte del motivo para ampliar la temporada regular a 17 encuentros, se acuerdo a la propia NFL, es llevar el juego a una mayor internacionalización. La liga prevé que, a partir del 2022, cada equipo de la NFL juegue un partido internacional al menos cada ocho años.

“Se trata de un momento monumental en la historia de la NFL”, expresó el comisionado, Roger Goodell, en un comunicado. “El acuerdo laboral con los jugadores y los recién firmados contratos televisivos proveen la base para mejorar la calidad de la experiencia de la NFL para nuestros aficionados. Y uno de los beneficios de cada equipo disputando 17 partidos de temporada regular es la habilidad para nosotros de seguir creciendo el juego alrededor del mundo”.

La NFL señaló que una temporada expandida garantizará que, a partir del 2022, cada equipo jugará un partido internacional al menos una vez cada ocho temporadas. Hasta cuatro encuentros de sede neutral será programados con un enfoque inicial en Canadá, Europa, México, Sudamérica y el Reino Unido. La liga dijo que equipos interesados también pueden ofrecerse como voluntarios para realizar sus partidos locales en sedes internacionales, como pueden hacer actualmente. Chris Halpin, vicepresidente y estratega principal de crecimiento para la NFL, dijo que Alemania está entre los países que podrían recibir un partido en años venideros.

Los partidos agregados a la fórmula previa para crear el calendario de 17 partidos incluyen ahora una rotación de un partido inter-conferencia cada año, para elevar el total a 17 por temporada. Los duelos se disputarán entre equipos que se acomodaron en el mismo sitio dentro de su división, con las conferencias alternándose la localía para estos partidos, comenzando este año con la Conferencia Americana. Los cruces divisionales se establecen de la siguiente manera: AFC Este vs. NFC Este, AFC Norte vs. NFC Oeste, AFC Sur vs. NFC Sur, y AFC Oeste vs. NFC Norte.

Beginning in 2021, the NFL is expanding to a 17-game regular season. pic.twitter.com/skNisJwPS2 — NFL (@NFL) March 30, 2021

Se trata del primer gran cambio a la estructura de la temporada regular de la NFL desde 1978, cuando se empleó por primera vez el formato de cuatro partidos de pretemporada y 16 de temporada regular. También, llega un año después de que la liga acordara expandir la temporada de 12 a 14 equipos para playoffs, una movida que generó un estimado de 150 millones de dólares en ingresos adicionales.

Los salarios de los jugadores no cambiarán, pero se pagarán ahora a lo largo de 18 partidos, en lugar de 17. Algunos beneficios para los jugadores sí se verán alterados, sin embargo, incluyendo reducción al tiempo que los equipos pueden obligar a los jugadores a estar presencialmente en las instalaciones durante los recesos de temporada.

La NFL todavía trabaja en finalizar su calendario para las actividades de temporada baja, aunque sí informó a los clubes mediante un memorando este martes, que las actividades del equipo (OTAs, por sus siglas en inglés) comenzarían el próximo 19 de abril. Estas sesiones mantienen su carácter voluntario. La temporada regular de la NFL arranca el jueves, 9 de septiembre con partido nocturno. La temporada regular concluye el domingo, 9 de enero del 2022.

Por su parte, el Super Bowl LVI será celebrado el domingo, 13 de febrero del 2022 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.