Fiorella Gutierrez y su arte

Arlette Hernández

¿Cómo se sintió cuando recibió este premio y dónde lo recibió?

Me sentí dichosa, ya que cualquier reconocimiento a tu trabajo es maravilloso y hace sonreír el alma. Además me sentí feliz por el reconocimiento a mi primera obra literaria LOS CAMINOS DE FLORENCIA.

El sábado 8 de febrero del 2020, recibí en Cusco el “Premio Mundial a la Excelencia Literaria 2019-2020”. El evento se llevó a cabo a las 11 a. m. en el gran Hotel “Tambo del Inka” del Valle Sagrado de los Incas.

¿Por qué escribes poesía y qué te impulsa a escribir? ¿Cuál es tu visión de la escritura en el mundo?

Porque siento una necesidad de expresar música, vida, muerte y arte a través de mis escritos, siento que la poesía me hace mostrar mi esencia, mi idiosincrasia, mi verdad, me hace hacer magia y me envuelve su magia.

Me impulsa a escribir: la vidas que he vivido, las vidas que me faltan vivir, las experiencias, mis gritos del alma, el arte que sale de mi ser, las historias que quiero contar, mi verdad, las fuerzas que gobiernan mi vitalidad, el querer dejar aportes para la humanidad.

Mi visión de la escritura, en el mundo, es tejer redes de escritura y lectura en cualquiera de sus géneros literarios (novela, cuento, poesía, obras de teatro, ensayos, etc.) a través de la difusión, sensibilización por el arte y la no discriminación. Toco este tema porque muchas veces he escuchado a escritores decir: “yo escribo novelas y por ende es más difícil” o “estoy en otro nivel”. Creo que todo arte se debe apreciar y respetar en cualquiera de sus ámbitos y en cualquiera de sus formas.

¿Cuántos artículos ha escrito hasta ahora y dónde los publica? ¿Qué temas aborda en sus columnas de opinión?

He publicado más de 40 artículos de opinión, arte, cultura y educación, para distintos diarios, entre ellos: 7 diarios de Perú y 2 diarios de México, donde actualmente sigo publicando.

Publico en la sección de columnista de opinión y abordo temas de la actualidad, referente a la pandemia. Toco temas sociales, políticos y doy algunas recomendaciones para poder sobrellevar esta pandemia. También, publico en la sección cultural llamada “Toca el arte y crea cultura con Fiorella Gutiérrez”, en esta sección publico a nuevos talentos, jóvenes que no son “Famosos”, pero que se dedican al arte y tienen un trabajo bien edificado. Aquí tenemos a: cantantes de rock, cantantes de música clásica, escritores, poetas, etcétera. Y tengo otra sección llamada “La voz del pueblo”, en esta sección las entrevistas son anónimas, se obvian los nombres de los entrevistados, pero sí, se coloca la profesión u ocupación. Esta sección también sirve para hacer un pedido de ayuda social, etcétera. Por ejemplo: hace poco publiqué una entrevista referente a un albergue de perritos en Ayacucho y se requería mucha ayuda, después de tres días en que se dio la entrevista, recibí la buena noticia que el albergue obtuvo la ayuda que se necesitaba.

La sección “La voz de pueblo”, viene a ser un espacio donde el ciudadano puede realizar sus descargos, pedidos o sugerencias, referente a lo que vive el Perú en esta pandemia y referente a nuestros sectores educativos, social, económicos, etcétera. Tengo otra sección llamada “La voz del ciudadano” donde abordo temas referentes a la coyuntura que se vive por la pandemia.

También tengo un espacio dirigido a: padres de familias, niños y adolescentes, esta sección se llama MISS FIORELLA, y los temas que se tratan son referentes a: terapia de lenguaje, fábulas, cuentos, valores, moralejas y actividades educativas relacionadas al arte.

Tienes un libro publicado ¿Por qué le pusiste el nombre “Los caminos de Florencia” a tu libro?

Por amor y por una promesa. Mi abuela se llamaba Florencia, ella pasó por una etapa muy difícil con la enfermedad de la diabetes y en los últimos años de vida yo dormía con ella, pues había estudiado enfermería técnica y a veces debía despertarme en la madrugada para atenderla. Es realmente muy difícil y doloroso, ver que un familiar está ya por partir de esta vida. Bueno, yo le hice una promesa, le dije que el primer libro que escribiría llevaría su nombre, en honor a ella y así ha sido, en la dedicatoria pueden encontrar la foto de mi abuela y el primer poema está dedicado a mi abuela Florencia. Recuerdo mucho que, mi abuela me contaba infinitas historias, ella era de Huancayo y gracias a ella me sé mucho cuentos que son populares en las creencias de la provincia. Yo siento que mi abuelita me guía desde el cielo y que ha sido mi fuerza, mi impulso, mi motivación. Y te puedo decir que, hasta el día de hoy, sueño con ella, es casi constante soñar con ella.

¿Para qué público está dirigido tu libro?

Mi poemario está dirigido para adolescentes, jóvenes y adultos. Hay poemas llenos de musicalidad y tiernos que los adolescentes pueden dedicar a sus padres. También encontrarás poemas que abordan temas como: el enamoramiento, la ilusión, la decepción, la confianza en uno mismo, incluso poemas con términos geométricos y anatómicos muy interesantes. Puedes encontrar también poemas que descifran la juventud como: el amor, utilizando términos de la biología, la desesperación, la depresión, el romanticismo, la felicidad. Además, hay poemas que te hablan de un amor eterno, escrito especialmente para que los esposos se los puedan dedicar, en esos versos encontrarás las maravillas que puede expresar el alma y he pensado también en los adultos mayores y he escrito estos poemas especialmente para ellos, abordando temas que tocan la fibra humana como la soledad, el recuerdo, la tristeza, la filosofía de la vida, el tiempo, la muerte, la felicidad, la despedida de la vida.

Has presentado tu libro por primera vez en versión digital. ¿Cómo podemos adquirirlo?

Pueden adquirir mi libro LOS CAMINOS DE FLORENCIA en formato digital, versión E-book a un precio módico, escribiendo al WhatsApp del número +51936549171 además obtendrán el libro firmado.

¿Además de escribir a qué otras actividades te dedicas en el arte?

Bueno, desde muy pequeña, siempre me ha gustado cantar, actuar y pintar. Recuerdo perfectamente mis presentaciones en distintas bandas de rock, cuando tenía 15 años y mis actuaciones desde el primer año de primaria.

Actualmente soy vocalista de “12 universos”, una banda de rock que he formado. Ya hemos tenido presentaciones y ahora por la pandemia las hemos suspendido, pero seguimos ensayando. Asimismo tengo composiciones musicales propias que canto en los eventos que me presento.

También soy actriz y directora del “Elenco de teatro Florencia”, el cual he formado el año 2018. En el año 2019 presenté y dirigí una obra teatral de mi autoría: “La llegada Inesperada”, que toca temas tan sensibles como: el abuso del poder, la prostitución, el alcoholismo, el embarazo adolescente, la violación, etc. En esta obra interpreté a Maquenda, una prostituta que mantiene a su madre alcohólica y hace todo lo posible para que su hija Diana sea una profesional. Fue una experiencia actoral enriquecedora y llenas de muchos retos para mí. También he escrito y presentado la adaptación libre, de los tres chanchitos y la obra teatral “Quiero ser músico”, escrita para las personas con discapacidad. Además he actuado distintos monólogos.

Dedico mi tiempo también a dibujar y pintar, dado que siento la necesidad de hacerlo. Pinto cuadros de pintura abstracta, realismo espontáneo y expresionismos. Me fascina mucho los colores y siempre me ha llamado la atención, es hermoso lo que se puede crear con las combinaciones de los colores y lo que podemos expresar a través de la pintura es increíble.

¿Qué le gustaría decir a nuestros lectores?

Que crean siempre en sus sueños y jamás se rindan, solo con esfuerzo, humildad, inteligencia y mucho trabajo lograrán lo que se proponen, pero un punto importante es que siempre deben creer en ellos mismos.

Si desean hacer algo deben perder el miedo. Yo tuve miedo por muchos años y todavía lo tengo, pero ya no en demasía. Una de las frases que suelo decir es que “el miedo es el peor atraso del hombre”.

Si desean seguir el camino del arte deben saber que implica muchos sacrificios. A mí me ha funcionado alejarme de los vicios, cualquier vicio que tengas no te dejará avanzar por ejemplo la pereza, etc. Puntos importantes a tener en cuenta son: hacer arte con verdad, con pasión, con amor, con originalidad y con humildad. La inteligencia emocional nos ayuda mucho a desarrollar la creatividad, es importante manejarse emocionalmente al menos para mí. Todos poseemos distintos talentos para desarrollarlos en distintas áreas del arte, pero debemos explotarlos para que esto suceda debemos: practicar, prepararnos, profundizar, etc.

Por último decirles que el arte nos ayuda a humanizarnos y es un arma fundamental para acabar con la deshumanización.

Para enterarse de sus actividades, pueden seguirla en las siguientes redes sociales:

Elenco de Teatro Florencia

https://www.facebook.com/Elenco-de-Teatro-Florencia-184082389165254/

12 Universos

https://www.facebook.com/12-Universos-104829474327377/

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

https://www.facebook.com/Fiorella-Linda-Gutiérrez-Lupinta-107438597396838/

Revista digital Los Caminos de Florencia

https://www.facebook.com/Revista-cultural-Los-caminos-de-Florencia-100841871398360/

Fiorella Gutiérrez, caricaturas, monos, viñetas y tiras

https://www.facebook.com/Fiorella-Gutiérrez-caricaturas-monos-viñetas-y-tiras-102441168130469/

Toca el arte y crea cultura con Fiorella Gutiérrez

https://www.facebook.com/Toca-el-arte-y-crea-cultura-con-Fiorella-Gutiérrez-106960691011527/

El Universo Literario y Artístico de Fiorella Gutiérrez:

https://www.facebook.com/El-universo-literario-y-artístico-de-Fiorella-Gutiérrez-103847021302331/

Link de la página “Deporte y salud mental con Fiorella Gutiérrez”:

https://www.facebook.com/Deporte-y-salud-mental-con-Fiorella-Gutiérrez-540193600255048/

Link de la página “Miss Fiorella”:

https://www.facebook.com/Miss-Fiorella-106017614856698/

Link de la página “Cuando bailo brilla mi alma”:

https://www.facebook.com/Cuando-bailo-brilla-mi-alma-104452865013345/

Link de la página “Centro de terapias Fiorella Gutiérrez”:

https://www.facebook.com/Centro-de-Terapias-Fiorella-Gutiérrez-108029980687491/

Instagram:

gutierrezlupinta

Twitter:

@fiore2428

YouTube:

https://www.youtube.com/user/fffiiillluuu

TikTok

@fiorella24287

Comentarios adicionales:

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta (Lima, 1985). Cantante, pintora, actriz, escritora, poeta y columnista. Terapeuta de Lenguaje (UNFV). Estudió Enfermería Técnica dos años (Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa), llevó estudios de Ingeniería en Acuicultura en la UNFV por tres años y estudios de Teatro en la Asociación de artistas aficionados. Ganadora del Premio Mundial a la Excelencia Literaria 2019-2020.

Ha realizado talleres de voz para teleoperadores, profesores y personas de la tercera edad. Autora del libro de poesía “Los Caminos de Florencia”, directora de la revista cultural y digital “Los Caminos de Florencia”, del “Elenco de teatro Florencia” y de la banda de rock “12 Universos”, donde es la vocalista.

Su obra de teatro “La llegada inesperada”, ha sido publicada en diarios nacionales e internacionales, además de ser presentada en el teatro bajo su dirección, representando a uno de los personajes principales.

Su obra de teatro “Quiero ser músico”, ha sido escrita especialmente para personas con discapacidad.

Ha presentado, dirigido y actuado en obras teatrales y performances poéticas, para niños y adultos.

Sus poemas han aparecido en diversas revistas, antologías y diarios nacionales e internacionales, además de participar en recitales significativos para la vanguardia literaria peruana.

Sus poemas FLORENCIA, GEOMETRÍA DE AMOR Y LA MÚSICA DE MI ALMA, han sido analizados por escritores de Lima y Cusco.

Su libro de poesía “Los Caminos de Florencia”, ha sido presentado en diversas ferias de libros y colegios de Lima y provincias. Además el libro, ha sido propuesto como plan lector en los colegios de Huancayo y Cajamarca a nivel secundaria.

LOS CAMINOS DE FLORENCIA, figura en LA ACADEMIA LATINOAMERICANA DE LITERATURA MODERNA (SOCIEDAD ACADÉMICA DE HISTORIADORES IBEROAMERICANOS) y en el PORTAL DE LIBROS PERUANOS.

Colabora como columnista en distintos diarios nacionales e internacionales.

Vladimir Rendon, periodista