Laura Pausini recibe nominación al Oscar

Por “lo Sí” en la categoría “Mejor Canción Original”

Por Mino D’Blanc.

Laura Pausini recibió su primera nominación al “Oscar” y es en la categoría “Mejor Canción Original” por “lo Si”, tema principal de la película de Netflix “The Life Ahead” protagonizada por la icónica Sophia Loren, dirigida por Edoardo Ponti y que está centrada en la aceptación y la unidad que marca el regreso de las escenas de la gran estrella.

La noticia de la nominación le llega quince días después de su victoria en los Globos de Oro, que ha sido un éxito increíble tanto para la artista italiana como para la canción “lo Sí”, compuesta por ella misma en coautoría con Diane Warren (once veces nominada al “Oscar”, ganadora del premio Grammy, del Emmy y del Globo de Oro). La canción también fue coescrita en italiano por la propia Laura junto con Niccolo Agliardi (quien es uno de los más renombrados compositores italianos de su generación) y bajo la producción ejecutiva de Bonnie Greenberg.

Laura Pausini comentó: “Desde el año pasado hasta hoy he sido parte de una gran familia que no solo me pidió ser la voz de la canción principal, sino que además unió a un grupo de personas que se han dedicado con pasión y dedicación a la creación artística de esta película. Todos nos pusimos a disposición del mensaje que queremos llevar desde Italia al resto del mundo. Quiero agradecer a la Academia por este honor, también a Sofia, Edoardo, Diane, Niccolò, Bonnie y a todo el equipo de La Vita Davanti a Sé/La Vida por Delante porque “gracias a ellos” descubrí una nueva forma de escribir y de ser dirigida en la interpretación de la canción, algo que suelo hacer a mi criterio y en completa soledad. Agradezco también a Palomar y Netflix que me acompañaron en este sueño. Esta nueva nominación me remueve más que nunca a nivel emocional porque también es muy importante para nuestro país y para la cultura italiana, a lo que también agregó: “La canción y la película están dedicadas a las personas que se sienten perdidas, abandonadas y sin protección. Es un estado de ánimo que conozco y que, hoy más que nunca, vive en muchas personas debido a la pandemia. Pero la esperanza es la principal enseñanza que esta canción y esta película se han propuesto dar.”

Además del Globo de Oro en la categoría a “Mejor Canción Original”, “lo Sí” también ha sido galardonada con los premios Hollywood Music in Media Awards y el premio Satellite Award, que representan importantes elogios a la extensa carrera de la artista italiana, quien ha sido ganadora de un grammy de cuatro Latin Grammys.