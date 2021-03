La impugnación del grupo que encabeza Pedro Varela es una bromita, afirma Arturo Loyola González

Hipólito Contreras

La impugnación que habla el grupo que encabeza Pedro Gutiérrez Varela, desde mi punto de vista esto es una bromita, una faramallita, que no va a tener ningún tipo de repercusión en las preferencias electorales del maestro Eduardo Rivera Pérez, ni mucho menos una repercusión de tipo legal, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, sigue firme porque es la mejor opción, afirmó Arturo Loyola González, integrante del PRD.

Hasta donde sé, indicó, porque no me corresponde como miembro del PRD, creo que todo se ha hecho correctamente en la candidatura del maestro Eduardo, no se ha violado ninguno de los acuerdos y lineamientos de su instituto político.

Ellos, señaló, están en su derecho de impugnar, yo no soy miembro del PAN, ellos están impugnando una candidatura del PAN con base en los acuerdos que se tienen, nosotros en el PRD llevamos como candidato a Eduardo Rivera Pérez, es una situación que le corresponde resolver al PAN, ellos son miembros de ese partido.