Frente Nacional anuncia juicio ciudadano en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador

Hipólito Contreras

La organización Frente Nacional denominada FRENA, informó que este domingo 14 de marzo a las 11 horas en la explanada del Teatro Principal de la Ciudad de Puebla se realizará el juicio ciudadano en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, será la etapa regional, el 21 de este mes será el juicio nacional en la Ciudad de México.

Margarita Ramírez, representante de FRENA en el estado, indicó que esta decisión de los ciudadanos es el resultado de los malos manejos del gobierno federal en los diferentes aspectos del mandato del gobierno federal, consideran que ya son tantos los daños que llegó el momento de ajustar cuentas con los que supuestamente representan a los ciudadanos.

Informó que este juicio es sumado a los demás juicios regionales que se harán en todo el país, será el preámbulo del mega juicio ciudadano en la Ciudad de México el 21 de marzo.

Señaló que la cuentas son muy claras y los resultados terribles, el país está en un caos absoluto, ejemplos son muchos: el pésimo manejo de la pandemia, haber dejado sin medicamentos a los niños con cáncer, incremento de la violencia en un cuarenta por ciento, nulo apoyo ante la peor crisis económica, asesinatos de periodistas, desempleo, descomunal crecimiento de la deuda del país, obras faraónicas donde se derrochan recursos, el país en manos del hampa, hay más de dos mil 700 transgresiones a la ley.

Explicó que en el juicio ciudadano se va a determinar si el presidente y su gabinete son culpables o no, al final emitirán una sentencia basada en la Constitución, el juramento pronunciado en su toma de protesta, que en la parte final dice: “si no lo hago así que el pueblo me lo demande”.