Pascal Nadaud fue el eliminado en la semana número 26 de “Exatlón México”

Por Mino D’Blanc

Del lunes 22 al domingo 28 de febrero se realizaron las actividades de la semana número 26 de “Exatlón México”, el reality deportivo televisivo en el que la competencia cada vez se vuelve más desafiante al avanzar de los días y que los atletas que permanecen dan lo mejor de sí en cada jornada. En dicha semana ambos equipos estuvieron más parejos, pero la prueba máxima que es la de la supervivencia la ganó la escuadra de Titanes, logrando permanecer intactos una semana más.

Así se desarrollaron las competencias:

-Lunes 22 de febrero:

En la batalla contrarreloj femenil, las atletas se enfrentaron a la prueba de máxima velocidad del “Exatlón”, para llevarse una de las medallas convencionales. La final de dicha competencia fue para Héroes, ya que Doris y Evelyn fueron las más rápidas de la jornada. Con una diferencia de 26 centésimas de segundo, Doris se convirtió en la ganadora y se colgó su segunda medalla en lo que va de la temporada.

En la batalla por la fortaleza los equipos se enfrentaron por la casa con todas las comodidades. Héroes han logrado defender la fortaleza en 4 ocasiones, pero Titanes llegaron decididos a luchar por ella. La competencia se volvió un campo de batalla entre ambos equipos, ya que ni Titanes ni Héroes cedieron en el marcador. Los primeros puntos fueron entregados por el equipo azul, pero Titanes no tardaran en reaccionar y poco a poco fueron tomando ventaja. Al final, Heliud Pulido les arrebató la fortaleza tras haber vencido a “Big Daddy” y después de varios días de intentarlo, la fortaleza por fin se pintó de rojo.

-Martes 23 de febrero:

Fue el turno para los atletas de disputarse la medalla convencional en la batalla contrarreloj varonil. Aristeo Cázares y Crhistian Anguiano fueron los mejores, pero en esta ocasión Christian “Universal Soldier” logró vencer al atleta de Titanes.

En el duelo de los enigmas, las escuadras se enfrentaron a la suerte para poder llevarse premios que los ayudarían a su entrenamiento: una bicicleta fija para spinning, un aparato universal para pesas o un espejo inteligente para gimnasio. Titanes lograron tomar una ventaja dejando el marcador 9 contra 4. Jazmín Hernández fue la encargada de cerrar la competencia dando el punto de la victoria para el equipo rojo.

-Miércoles 24 de febrero:

En el juego por la fama en la rama femenil las atletas se enfrentaron para ganar uno de los premios más codiciados a estas alturas de la competencia y que es un día de redes sociales para una de ellas. Las primeras rondas fueron duelos a muerte en el que sólo las más fuertes pasaban a la siguiente ronda; ellas fueron Mati Álvarez, Evelyn Guijarro y Carmelita Correa, pero solo una pasaría a la gran final mixta. Mati fue la vencedora luego de haber derrotado a la atleta azul en el circuito de fuerza y se enfrentaría al ganador de los hombres.

En la batalla colosal los 14 atletas que quedaban se enfrentaron a una competencia individual por el segundo auto de la temporada. La competitividad y la presión entre los participantes fueron subiendo de nivel pues todos querían llevarse el automóvil. Como le sucedió a Pato Araujo, quien tras no haber podido dar su segundo punto, fue tal su molestia que lo llevó a discutir con Zudikey. Con tiros casi perfectos, Javier Márquez le otorgó la victoria a su equipo. Por lo que Héroes se enfrentaron a una competencia interna para definir al ganador absoluto. Los dos mejores atletas azules fueron Doris y Christian. En esta ocasión, la tabasqueña fue quien se ganó el auto último modelo.

-Jueves 25 de febrero:

En el juego por la fama en la rama varonil el ganador se enfrentaría en la final mixta contra Mati Álvarez. La competencia estuvo muy cerrada. Tras una batalla muy competida, Christian y Heliud se enfrentaron en la final siendo el segundo el vencedor.

Fue una reñida lucha de Titanes en la que Mati dio un increíble espectáculo en la pista y se llevó la victoria de la noche.

En la batalla por la fortaleza, los equipos ofrecieron una de las carreras más insólitas de la temporada en la que cada uno demostró las habilidades que pose. La competencia comenzó siendo dominada por Titanes, pero Héroes respondieron y comenzaron a entregar sus puntos. Ningún equipo permitió que su rival tomara ventaja mayor a tres puntos. Con un marcador de 9-10, Mati Álvarez entregó el punto de la victoria a su equipo y con ello la oportunidad de continuar en la Fortaleza.

-Domingo 28 de febrero:

Antes de arrancar por la batalla máxima, se entregaron dos nuevas medallas de la gente. Nuevamente los atletas más votados de la semana fueron Mati Álvarez quien acumuló su novena medalla y Heliud Pulido que se colgó su quinta presea.

Tras la entrega de las preseas, Héroes y Titanes se dispusieron a pelear por la permanencia una semana más. Esta vez el equipo rojo logró marcar una importante ventaja; Aristeo Cázares se encargó de cerrar la competencia y dar el punto de la victoria.

Dado el resultado, los atletas de Héroes se enfrentaron al duelo de eliminación. Dan Noyola y Javi Márquez fueron los dos puntajes más bajos del equipo azul.

Una vez en la cabaña, Pascal Nadaud habló con su equipo y pidió ser él quien se enfrentara a sus compañeros en la eliminación ya que necesitaba ponerse a prueba.

En el duelo de eliminación, Casandra anunció a Rosique el acuerdo al que habían llegado con Pascal. El atleta azul explicó a la máxima autoridad que su decisión era en pro de su salud y su cuerpo decidiría si podía seguir o no en la competencia. El nivel del duelo entre los tres atletas sentenciados fue superior al de competencias anteriores. Pascal fue el primero en quedarse con una sola vida y así fue como decidió jugarse su permanencia; lamentablemente no pudo más y perdió su última vida frente a Javier Márquez. Sin lugar a dudas, el equipo azul se sintió bastante dolido por la pérdida, en especial Doris y Dan, quienes no pudieron contener las lágrimas y le pidieron no se fuera de la contienda. Pascal Nadaud agradeció por la oportunidad que le permitieron vivir y aseguró que esta aventura junto a su equipo no había comenzado hace tres temporadas del reality, sino en las olimpiadas del 2010 donde todos habían participado y por motivos del destino no habían coincidido sino hasta ahora, en las tierras del “Exatlón”.