Entrevista a Grace de Gier, la cantautora colombiana que está conquistando México y Latinoamérica

Promueve actualmente su sencillo “Piensa en mí”, que se desprende de su álbum “Mágico”

Por Mino D’Blanc

Grace de Gier es una cantante y compositora colombiana de género rock pop y que radica en Holanda y quien está promoviendo actualmente el sencillo “Piensa en mí” de su álbum “Mágico”, mismo que ya suena no solamente en México, sino en toda Latinoamérica.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones del licenciado Ricardo Lucio.

MD’B: ¿Por qué una colombiana en Holanda, siendo artista y cantando rock?

GDG: Me trajo aquí el amor, estoy casada con un holandés, vivo aquí desde hace once años, entonces el amor fue el que me trajo a este hermoso país. Con el rock comencé desde el año pasado y gracias a Dios ha sido muy bien recibida y esperemos que pase lo mismo con México.

MD’B: ¿Desde cuándo te diste cuenta que te querías dedicar a este maravilloso mundo de la industria de la música?

GDG: Desde muy pequeñita siempre he amado la música. Siempre en mi casa la escuchaba y más por el lado de mi mamá; ella ponía rock y siempre me llamó la atención. Desde muy pequeña escribía canciones y hacía algunos covers. Cuando era adolescente canté en muchos lugares de mi ciudad, lo mismo que en Bogotá y en Panamá. Después hice una pausa súper larga y a finales de 2019 me desperté otra vez con la cuestión de tengo que volver a cantar, de hacer esto. Llamé a mis papás, a mi familia, a mi esposo, platicamos y me dijeron que tenía que volver a hacer música, porque si eso te hace feliz tienes que hacerlo. Comencé y la verdad salió mucho mejor de lo que esperábamos.

MD’B: ¿Cuáles son tus principales influencias en la música que compones?

GDG: Siempre me ha encantado lo que es el rock, el rock alternativo también. The Cranberries, The Cure, The Police, The Killers, me gustan mucho en lo que es la música en inglés. En español me gustan muchos rockeros; de mi país Aterciopelados en donde canta Andrea Echeverri, de México me encanta Caifanes. Todas estas bandas tienen algo que ver. Escogemos un poquitito de cada una.

MD’B: ¿Cuáles son tus sonidos preferidos dentro del rock?

GDG: Me gusta el rock clásico; no me gusta el súper pesado, no soy fanática ni del heavy metal ni del black metal; si lo escucho no me molesta para nada, pero no estaría toda una noche escuchando esa música. Diría son como sonidos suaves, pero que sean rock.

MD’B: ¿Cómo está la escena del rock actualmente en Holanda?

GDG: Hay bastantes bandas conocidas acá en Holanda y algunas de ellas también cantan en su idioma. He conocido bastantes artistas de acá y algunos de ellos también cantan en inglés, porque acá es el segundo idioma. Yo diría, que aunque Holanda es conocida más que todo por la música electrónica, también tienen músicos muy reconocidos que cantan rock.

MD’B: ¿Qué tanto ha influenciado el rock europeo tu música, tomando en cuenta que vives en Holanda?

GDG: Sí por el lado de los músicos de acá y también de mi manager. También han hecho su aporte con música de acá. La música holandesa, la típica es como más alegre y con mucho sentimiento , entonces por esa parte podría decir que alguno de mis números también tiene mucho el toque holandés.

MD’B: ¿Cantas en inglés también o sólo estás cantando en español?

GDG: En español pero dentro de poco vamos a sacar un sencillo en inglés y también se nos ocurrió la idea de poner una pequeña parte en holandés. Entonces por ahora en español, pero voy a hacer un remix en inglés que estaría saliendo como a mediados de marzo.

MD’B: ¿Cómo llegó “Piensa en mí” a tu vida?

GDG: Es una historia la cual escuché de alguien; ella me comentó que su pareja la había dejado por otra mujer y después de un tiempo como que se dio cuenta de que realmente no valía la pena. Quería volver con ella y ella le dijo “lo siento”, como decimos en Colombia “suerte, ya no voy a volver contigo” y entonces “Piensa en mí” fue lo que le pasó a ella y entonces dije “voy a sacar una canción con este tema”.

MD’B: ¿Todas tus canciones son experiencias personales o de otras personas o también pueden ser sueños o letras que llegan sin que sean experiencias?

GDG: Puede ser letras que llegan, me inspiran algo. A veces historias que escucho de la gente o algo que cuentan por ahí y a veces experiencias propias. Pueden ser de todo un poco lo que podemos sacar en la música.

MD’B: ¿Cuál es el sello que te diferencia de los demás artistas de tu género?

GDG: En esto momento lo que se ha promocionado es porque estamos incluyendo bastantes instrumentos en el rock que no son muy comunes. Por ejemplo, tenemos la canción de “Quiero” que lleva un violín rock que quizá sí se ha escuchado, pero no es algo muy común. Le pusimos un acordeón a la canción de “Llévame” y ahora va a ser con un saxofón. Entonces yo diría que es eso, como jugar un poquito con los ritmos. No siempre irnos por la base que es la guitarra, el bajo y la batería, sino meterle como otra cosita.

MD’B: ¿Cuál es tu tesitura como cantante y cuál es el sello que te diferencia como cantante de las demás artistas?

GDG: Mi profesora de canto Elizabeth Pérez y mis productores me han dicho que soy soprano, pero también puedo hacer voces como más graves. Lo que me diferencia es que me gusta jugar mucho con mi voz. En algunas canciones se escucha más grave, en otras un poco más alto, la idea es como jugar con la voz y pienso que eso es lo que me puede diferenciar de otros artistas.

MD’B: ¿Has pensado tener algún dueto con un artista, por ejemplo como Shakira o como con Aterciopelados, que son de tu país y qué le aprendes a ellos?

GDG: Me encantaría alguna vez tener la oportunidad. Mucha gente me ha dicho que me asemejo un poco a Shakira. Lo que pasa es que ella canta contralto y mi voz es más soprano, pero como las dos jugamos con la voz, hacemos lo que le llaman falsete que es lo que hacía por ejemplo Dolores de The Cranberries o la misma Roxette, mucha gente como que compara, entonces sí sería como una idea. Pero claro, Shakira me encanta porque es una mujer de admirar; incluso no la mencioné, pero a mis inicios yo la escuchaba muchísimo porque ella era muy rockera; era más rockera de lo que es ahora, entonces a ella siempre la he admirado mucho, al igual que a Andrea Echeverri que sería para mí un súper honor poder cantar con alguien del estilo de ella. La verdad que todo lo que es la música rock en español siempre es muy bueno.

MD’B: El falsete es usado también mucho en la música vernácula. ¿Has pensado grabar algo con influencia de la música mexicana, algo como rock mariachi o algo así, tomando en cuenta que te estás dando a conocer en nuestro país?

GDG: Por supuesto, eso sería una muy buena idea, por ejemplo meter una trompeta, sería muy chévere. Por ejemplo, la canción “Llévame” que tiene un acordeón le recuerda mucho a México, porque además es muy feliz, muy alegre y tiene un estilo muy mexicano. Obviamente yo no lo podría decir, lo tendría que decir gente de México.

MD’B: Mencionaste en tus influencias a Caifanes. ¿Qué otros cantantes o grupos mexicanos te han influenciado?

GDG: Me gusta también Maná; siempre me pareció súper chévere, al igual que Café Tacuba. Otra es la Maldita Vecindad, me gusta también mucho. México tiene tantos artistas que es difícil que todos me vengan a la mente. Caifanes siempre me ha gustado todo lo que hacen.

MD’B: ¿Por qué el público mexicano y latinoamericano tiene que escucharte, por qué tienen que seguirte?

GDG: Porque aunque hay gran variedad de música y de géneros, quieren escuchar algo nuevo, algo que no sea lo mismo aunque sea rock. Como comenté anteriormente, el rock que estamos haciendo lo estamos haciendo con otros instrumentos, entonces me gustaría que se dieran la oportunidad de escuchar nuevos sonidos y me dieran la oportunidad de que escuchen mi música. Las letras que estoy cantando que son letras muy profundas y quizá con alguna de mis canciones se van a sentir identificados. Entonces los invito a escucharme.

MD’B: ¿Algo más que quieras agregar?

GDG: En mi país Colombia está sobresaliendo mucho el reggaetón, entonces hay que rescatar el rock; no dejemos que pase de moda porque el rock y el pop tienen que estar súper presente como lo está ahora el reggaetón.