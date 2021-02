Golden Globes 2021: ¿En qué canal ver la transmisión en vivo desde México?

SENSACINE MÉXICO

El próximo domingo 28 de febrero quedará como precedente de una nueva forma de realizar la ceremonia de premiación de los Golden Globes, entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Tina Fey y Amy Poehler serán las conductoras del evento, aunque no estarán solas, ya que habrá varias celebridades invitadas, así como público presente. Como ya falta menos para ser testigos de la entrega 78°, es mejor tener en mente por dónde ver el evento desde México, además de echarle un último vistazo a los nominados a los Golden Globes 2021.

En nuestro país se podrán ver la ceremonia por el canal de televisión de paga TNT. La transmisión inicia a las 7 p.m. (tiempo de la Ciudad de México) y una de las sorpresas es que Yalitza Aparicio, la protagonista de Roma, será conductora de un programa previo a la ceremonia titulado Punto de encuentro TNT y en el que se hablará de temas relacionados con la premiación.

En cuanto al evento como tal, Tina Fey estará en Rainbow Room, Nueva York, un lugar para eventos en el piso 65 del Rockefeller Center en Manhattan. Por otro lado, Amy Poehler conducirá la otra parte de la ceremonia desde el Beverly Hilton en Beverly Hills, California, donde normalmente se hace la ceremonia cada año, todo con el objetivo de que los invitados especiales no deban viajar tan lejos de su ubicación y tener dos opciones para ir. Varias celebridades han sido confirmadas para tener participación presencial en los Golden Globes 2021 desde alguna de las sedes y son: Bryce Dallas Howard, Christian Slater, Anthony Anderson, Tiffany Haddish, Kate Hudson, Margot Robbie, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Awkwafina, Catherine Zeta-Jones, Cynthia Erivo, Kristen Wiig, entre otros.

California y Nueva York son dos de las ciudades de Estados Unidos más golpeadas por el virus que ha aquejado al mundo, por lo que también la decisión de los organizadores fue invitar a diversos trabajadores de la salud y de las actividades esenciales, quienes podrán asistir a alguna de las dos locaciones, aunque eso sí, habrá muchos protocolos sanitarios el día del evento para evitar que haya algún inconveniente.

Muchos le llaman a los Golden Globes la antesala del Oscar, pero en la última década las cosas han cambiado en Hollywood y, aunque son indicadores de lo que vamos a ver en muchas de las premiaciones, el número de votantes de la Asociación a la Academia varía mucho, aparte que la esencia de cada una es diferente. Lo indudable es que títulos como Mank, Nomadland, Hermosa venganza, entre otros, se escucharán a lo largo de diversas ceremonias, pero aun así sirve como un evento para celebrar no sólo al cine, sino también a la televisión y al streaming que durante el año pasado tuvo una expansión enorme debido a las recomendaciones de quedarse en casa, por lo que este año quizá el mayor interés esté puesto en las categorías de TV encabezadas por series como Gambito de dama, The Mandalorian o The Crown que fueron auténticos éxitos cuando se estrenaron.