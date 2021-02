Aprovechando el Covid, priístas quieren tumbarle la candidatura a Alberto Jiménez Merino, admite el partido

Hipólito Contreras

Se espera que en una semana más el virtual candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, por el distrito de Acatlán de Osorio, Alberto Jiménez Merino, quien se contagió de COVID-19, reinicie actividades, por ahora sigue en su domicilio bajo vigilancia médica y con el tratamiento respectivo.

De acuerdo a información del Comité estatal del PRI, al virtual candidato le realizan pruebas para ver si el resultado es negativo de la presencia de la enfermedad para darlo de alta.

Informó el partido que como ahora al ex candidato al gobierno del estado no lo ven activo, los aspirantes de la mixteca le andan jugando chueco, diciendo que no se va a recuperar y que mejor nombren a otro candidato, el ingeniero posiblemente sólo esta semana siga en recuperación, a partir de la siguiente empezará a salir.

No existe impedimento alguno para que Jiménez Merino siga en la lista de aspirantes y que en unos días sea registrado como candidato oficial por el distrito de Acatlán de Osorio.