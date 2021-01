“Nadie nos entiende” feat. Willy Rodríguez (Cultura Profética), nuevo sencillo de Kurt

Por Mino D’Blanc

“Nadie nos entiende” es el nuevo sencillo del cantautor mexicano Kurt, en el que fusiona su talento con el legendario y emblemático vocalista puertorriqueño Willy Rodríguez (Cultura Profética). Es una canción que sonoriza el mundo inventado de una pareja donde lo único que importa es su propio amor.

Sobre la canción, que será también el nombre del segundo álbum de estudio de Kurt, que comenzó a presentar a finales del año 2020, comenta: “es eso que todos sentimos con nuestra pareja. Es un amor que no podemos ir por ahí poniendo en palabras.

Habla de esas relaciones en las que nos nace hacer tonterías, divertirnos y todo sin que nos importe lo que piensen los demás”, a lo que agrega: “Si bien nadie nos Entiende” habla de una relación de amor entre dos personas, yo siento que tengo esa conexión con mis fans.

Siento que tengo un mundo aparte con ellos donde no nos importa lo que piensen los demás y siempre nos estamos acompañando, por eso sentí que era el nombre indicado para este segundo álbum que vamos a seguir presentando en 2021”.

Hace unos meses durante el estreno de su último sencillo “Sobreviviendo”, Kurt declaró ante los medios de comunicación que era para él un sueño colaborar con Cultura Profética, ahora cumplió ese sueño con esta canción producida por Juan Pablo Vega, mismo que estuvo encargado de producir su multipremiado sencillo “La Mujer Perfecta”.

“Es una canción que desde el inicio sabía que necesitaba algo más. La voz de Willy es inconfundible y todo un emblema para la música latinoamericana y siempre había sido un sueño para mi colaborar con él, entonces poder sumarlo fue la cereza en el pastel”, asegura Kurt.

Willy Rodriguez se suma a una lista de reconocidos músicos y compositores que KURT ahora puede presumir. Leonel García, Luis Fonsi, Los Claxons y Tommy Torres son algunos de los artistas que han acompañado al mexicano en el trayecto de su primer y segundo disco.

Además de presentar un sonido diferente a lo que eran sus primeros dos sencillos del segundo álbum, Kurt incursionó con “Nadie nos entiende” como director del video musical, donde deja ver su capacidad para plasmar historias también en este formato.

El video, protagonizado por los influencers Gisselle Kuri y Carlos Colosio, los muestra disfrutando su relación al máximo mientras bailan y acampan en una casa abandonada, haciendo de todas esas imperfecciones un mundo exclusivo para ellos dos.

“Era una espinita que tenía. Siempre había querido incursionar en esto porque siempre sentí que podía hacerlo, sin embargo, con los años he ido aprendiendo mucho y ahora me tuve la confianza para hacerlo y me divertí mucho, de eso se trata”, comenta Kurt sobre el video.

Con esta canción, suman 3 los temas del segundo disco de Kurt, mismo que seguirá presentando en lo que resta del 2021 y en el que tendrá más colaboraciones.