Empresarios de franquicias piden reubicar a los ambulantes

Hipólito Contreras

Los empresarios hacemos un llamado urgente a todas las autoridades para llegar a un acuerdo en el que se privilegie a todos los comerciantes, el gobierno debe de gobernar para todos, no para unos cuantos, no sólo para los vendedores ambulantes, ahora todo mundo está pobre, no conocemos negocios ricos, excepto la industria química con la producción de gel y alcohol o la industria farmacéutica, pero ellos no son los empresarios de a pie, ellos están igual rumbo a una pobreza rampante que no va a ser fácil combatir cuando esto pase, afirmó Enrique Vargas Medina, vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias.

Se hacen esfuerzos titánicos, indicó, un confinamiento largo no lo soportarán, por hoy se acata la regla porque es disposición oficial, los que hacemos es un llamado respetuoso a que por lo menos haya un plan para no matar a los negocios, las autoridades municipales deben hacer el trabajo que les toca, deben ponerse las pilas y hacer uso de los recursos y facultades que tiene para hacer respetar el estado de derecho en el ámbito de sus atribuciones y buscará que los negocios con aforos reducidos, vigilados, y los que son regulares se les busquen espacios para que no generen concentración de personas en el centro histórico, expresó.

Si a los ambulantes no los retiran de las calles del Centro Histórico de nada sirve que el comercio establecido tome las medidas de prevención, se instalan en las calles del primer cuadro de la ciudad y en colonias, impidiendo el paso peatonal y la circulación vehicular, además son un factor de contagio muy alto, si la autoridad no los frena nos van a disminuir los contagios, señaló.

La economía, dijo, no puede ir a un mayor cierre porque no habrá quien salve a los negocios cuando cierren definitivamente, cuando se abre un negocio hay a fuerte inversión pero cuando se desmonta se tienen que malbaratar los productos, o llevarlos a guardar a sus casas, o algún lado, esto lo hacen cuando ya no pueden pagar ni la renta, ni salarios a los trabajadores, liquidaciones, impuestos pendientes, qué empresa que emplee a 8 o 10 trabajadores puede sobrevivir en estas condiciones, ponen en riesgo los activos que hicieron posible el negocio, hablamos de maquinaria, vehículos, créditos para capital de trabajo, es una catástrofe enorme.

Informó que ha habido reuniones con la Secretaría de Economía, entendemos que ellos también tienen recursos limitados.