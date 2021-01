Los productores del campo vivimos en la orfandad, afirma productor de cebada de la CNC

Hipólito Contreras

No hay programas federales o estatales en el campo, los productores vivimos en la orfandad, nos hay ningún gobierno que maneje un apoyo para la producción, el gobierno del estado trae un esquema de apoyo de una hectárea por productor, eso es engañar a la gente porque no le resuelve ni le ayuda en nada, afirmó Raúl Godos Langle, presidente del sistema productor de cebada en la región de Libres-Oriental.

Dijo que por ejemplo en la cebada el gobierno dice que va a apoyar a mil hectáreas, una por productor, pero la realidad es que no pasan de 500, “no sabemos cómo le van a hacer o con quién completar, un productor que tenga de cinco o diez hectáreas hacia arriba no le llama la atención ir por un apoyo de una hectárea, si fuera por ejemplo para diez le llamaría la atención armaría un expediente y lo llevaría a la Secretaría de Desarrollo Rural, por una hectárea les dan cinco mil pesos que para nada les sirve ante los altos costo de los insumos y refacciones, nadie le va a llevar un expediente al gobierno para recibir cinco mil pesos, las reglas de operación no permiten más de una hectárea”.

Expuso que algunos productos del campo como la cebada los siguen importando, no les interesa la producción de México, “ya se pasó la navidad para tomar de piñata al gobierno por la deficiente atención al campo, la industria nos dice que si no aceptamos el precio de la tonelada, prefieren importarla, no les interesa la producción en México, tienen la complacencia del gobierno, aunque les sale más caro importar la cebada lo siguen haciendo, imponiendo precios, el gobierno nos deja a la deriva, no nos ayuda en nada, vivimos situaciones de ingobernabilidad”.