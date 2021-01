LMP: Calendario y resultados de los playoffs temporada 2020-2021

SÉPTIMA ENTRADA

La Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LMP) está en la primera ronda de sus playoffs, en los que ocho equipos buscarán el campeonato para ganarse el derecho de representar a México en la Serie del Caribe.

La actividad arrancó el sábado 2 de enero con una primera ronda que será a ganar cuatro de siete encuentros. A continuación te presentamos el calendario de juegos y los resultados que se han dado hasta ahora en la pelea por el título de la Liga del Pacífico.

Primera ronda de Playoffs

Juego 1

Águilas de Mexicali 2-3 Sultanes de Monterrey (Serie 1-0 Sultanes)

Charros de Jalisco 11-5 Yaquis de Obregón (Serie 1-0 Charros)

Venados de Mazatlán 1-2 Naranjeros de Hermosillo (Serie 1-0 Naranjeros)

Tomateros de Culiacán 11-6 Algodoneros de Guasave (Serie 1-0 Tomateros)

Juego 2: Domingo 3 de enero

Águilas de Mexicali 3-4 Sultanes de Monterrey (Serie 2-0 Sultanes)

Charros de Jalisco 2-6 Yaquis de Obregón (Serie 1-1)

Venados de Mazatlán 1-3 Naranjeros de Hermosillo (Serie 2-0 Naranjeros)

Tomateros de Culiacán 1-5 Algodoneros de Guasave (Serie 1-1)

Juego 3: Martes 5 de enero

Yaquis de Obregón 3-2 Charros de Jalisco (Serie 2-1 Yaquis)

Algodoneros de Guasave 1-6 Tomateros de Culiacán (Serie 2-1 Tomateros)

Naranjeros de Hermosillo 1-0 Venados de Mazatlán (Serie 3-0 Naranjeros)

Sultanes de Monterrey 2-3 Águilas de Mexicali (Serie 2-1 Sultanes)

Juego 4: Miércoles 6 de enero

Yaquis de Obregón 6-4 Charros de Jalisco (Serie 3-1 Yaquis)

Algodoneros de Guasave 2-1 Tomateros de Culiacán (Serie 2-2)

Naranjeros de Hermosillo 6-7 Venados de Mazatlán (Serie 3-1 Naranjeros)

Sultanes de Monterrey 0-8 Águilas de Mexicali (Serie 2-2)

Juego 5: Jueves 7 de enero

Yaquis de Obregón vs. Charros de Jalisco (19:15 horas, tiempo local)

Algodoneros de Guasave vs. Tomateros de Culiacán (19:00 horas, tiempo local)

Naranjeros de Hermosillo vs. Venados de Mazatlán (20:00 horas, tiempo local)

Sultanes de Monterrey vs. Águilas de Mexicali (19:00 horas, tiempo local)

Juego 6: Sábado 9 de enero*

Algodoneros de Guasave vs. Tomateros de Culiacán (19:00 horas, tiempo local)

Águilas de Mexicali vs. Sultanes de Monterrey (14:00 horas, tiempo local)

Juego 7: Domingo 10 de enero*

Semifinal

A partir del 12 de enero

Final

A partir del 22 de enero.

*En caso de ser necesario