AMLO no asistiría a investidura de Joe Biden; explica por qué

El presidente Andrés Manuel López Obrador no asistiría a la investidura de Joe Biden pues hasta el momento no ha recibido una invitación para tal evento. Sin embargo, aseguró que una de sus decisiones en su mandato ha sido salir poco al extranjer

“No tengo invitación y he decidido salir poco. Desde que estoy en la presidencia solo he hecho un viaje a Washington a la Casa Blanca porque era muy importante el que se iniciara lo del Tratado de comercio. Siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior”.

“Considero que si hacemos bien las cosas en México nos van a respetar siempre afuera. Si se acaba la corrupción en México como queremos que suceda y estamos trabajando; si no hay impunidad, si se atiende al pueblo, si hay producción, hay trabajo para que el mexicano no se vea obligado a emigrar, si tenemos paz y tranquilidad nos van a respetar, vamos a hacer respetables y respetados en el mundo y eso lo logramos sin necesidad de estar viajando”, agregó.

Durante su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró que los embajadores son los que representan a México.

“Ayer la embajadora de Estados Unidos, Martha Bárcena, me estuvo informando constantemente lo que sucedía y desde luego el secretario de Relaciones Exteriores que es un profesional, Marcelo Ebrard”.

Buena relación con el presidente de Estados Unidos

AMLO recalcó que se tiene una buena relación con todos los gobiernos, “mantenemos buena relación con el presidente (Donald) Trump y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia con el presidente (Joe) Biden”.

Asimismo, mencionó que habrá un entendimiento con Estados Unidos: “No vamos a ser vecinos distantes, una política de buena vecindad, buenas razones, son 38 millones de mexicanos que viven en EU, es la comunidad hispana más importante en EU, y aquí viven más de un millón de estadounidenses”.

Que prevalezcan la democracia y la paz

Andrés Manuel López Obrador deseó que prevalezcan la democracia y la paz, al referirse a la irrupción violenta del miércoles en el Capitolio de Estados Unidos por parte de seguidores del presidente Donald Trump, y lamentó la pérdida de varias vidas en los disturbios.

El Congreso estadounidense certificó formalmente la madrugada del jueves la victoria electoral del demócrata Joe Biden, horas después de que cientos de partidarios de Trump entraran por la fuerza en el Capitolio en un estruendoso ataque a las instituciones del país norteamericano.

“Deseamos que siempre haya paz, que prevalezca la democracia, que es el poder del pueblo”, dijo.

López Obrador señaló también que “siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas”. Según reportes de la policía, durante los disturbios en Washington cuatro personas fallecieron, una por heridas de bala y tres por emergencias médicas. Otras 52 fueron detenidas.