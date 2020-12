RedMoon cierra 2020 nominado a Mejor Artista Revelación

Staff/Rossi

El joven artista español conocido como RedMoon se encuentra nominado como Mejor Artista Revelación 2020 de música urbana 2020. Entre sus canciones de este año podemos destacar Bien Suelta, Google y Cuando Lo Mueves Así, pero es con esta última con la que el joven cantante valenciano ha dado su pistoletazo de salida como artista internacional enamorando a gran parte de Latinoamérica. RedMoon se une a Papo El Maxx, a El Fother , a Galante “El Emperador” y a Pastor Karma para estrenar este single que que tiene todos los ingredientes para convertirse en todo un hit. Una canción que se caracteriza por la diversidad de voces que podemos encontrar en ella y sobre todo por la diversidad de países, entre ellos República Dominicana, Colombia, Puerto Rico y España. Actualmente “Cuando lo Mueves Así” acumula más de 500.000 visualizaciones y se posiciona como el mejor tema del artista a lo que cifras se refiere. El joven artista de Valencia siempre tiene un as en la manga cuando se trata de sorprendernos y es que, igual que nos regala un maravilloso dembow, nos regala un flamenco-reggaetón o esto último que lo pondríamos catalogar en el género del trap latino. ¿Con que no sorprenderá RedMoon en 2021? ¿Tendrá otro as bajo la manga?

