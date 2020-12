Hay una cerrazón total del gobierno hacia a las organizaciones campesinas, denuncia dirigente

Hipólito Contreras

Todas las organizaciones campesinas de Puebla vemos una cerrazón total de las autoridades estatales hacia las necesidades del campo, los apoyos son entregados sólo a grupos afines, la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, si bien es poblana no ha radicado en Puebla, su carrera política la hizo en la capital del país en el gobierno de Peña Nieto, afirmó Antonio Herrera Delgado, dirigente campesino.

Nosotros, dijo, decimos las cosas como son, las funciones de las organizaciones campesinas es impulsar el desarrollo del campo poblano, pero también denunciar los abusos y robos que existen del recurso que es de todos los poblanos, necesitamos que haya orden, los campesinos votaron para que se les apoyara a todos, no sólo a los amigos.

La Secretaría de Desarrollo Rural tiene un presupuesto recortado, señaló, el argumento es que tuvieron que atender la pandemia, con ese argumento dicen que no hay recursos para atender la demanda del sector y cumplir con lo que habían prometido, es muy triste la labor que está haciendo la SDR, es una cuota de poder para los grupos políticos incondicionales a Eric Cotoñeto.

Señaló que el diputado por Tecamachalco tiene a sus hijos trabajando en la SDR, es el presidente de la comisión de desarrollo rural del Congreso del estado, “es negativo que esté usando a la SDR para colocar a sus hijos o familiares, tal parece que son cuotas de poder, es necesario que se digan las cosas como son, me gustaría ver en esos puestos ingenieros salidos de las comunidades de la Sierra Norte, la Mixteca o el centro del estado y de las universidades públicas del estado, pero lo que vemos son hijos de diputados, familiares, son los que ostentan los cargos”.

Nosotros decimos las cosas como son, vemos que si somos afines al gobiernos nos toca, si somos simples campesinos no nos toca, este tipo de cosas tiene que cambiar en Puebla, los político no tienen compromiso con nadie, no tienen compromiso con los ciudadanos, hoy a los políticos los designan desde arriba, el amigo, el compadre, ellos pasan por encima del electorado que vota por un proyecto de gobierno, no hay cambio, solo cambiaron las personas, por ejemplo dan apoyo a la ganadera de Xicotepec de Juárez que dirige Ardelio Vargas, pero no se apoya a los productores, afirmó.