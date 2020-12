Vicente Fernández estrena disco y celebra sus 80

MILENIO

Vicente Fernández ha declarado en más de una ocasión que cantar es su vicio, por lo que aunque está retirado de los escenarios desde esa inolvidable noche del 16 de abril de 2016 en el Estadio Azteca, la conexión que logró con el público no se extingue. Y como siempre lo decía en sus noches de éxito: “mientras el público no pare de aplaudir, yo no paro de cantar”.

Ahora lo hace a través de la producción musical, A mis 80’s, que estrenará hoy para festejar ocho décadas de vida, y que se distingue por concentrar la historia que ha hecho en la música, acompañándose de otros talentos (como Roberto Cantoral, Alberto Aguilera Valadez, Álvaro Carrillo y Agustín Lara), que comulgaron con su sensibilidad.

“Hoy es un día muy importante para mi padre, y quiero comenzar diciéndoles que la vida es un conjunto de experiencias y aprendizajes; he tenido la dicha de tener al mejor guía y maestro a mi lado desde que nací”, expresó Alejandro Fernández al felicitar a Chente por el estreno de su disco.

“Como hijo, le mando un abrazo enorme de un corazón lleno de amor; y como artista, celebro los primeros 80 años de un legado que va a quedar para siempre en el público mexicano”, añadió El Potrillo al felicitar a su padre.

Bajo la producción de Francisco Javier Ramírez López, el nuevo material de El Charro de Huentitán proyecta la calidad vocal que lo distingue y por lo que se ha convertido en ejemplo para sus herederos, Alejandro y Álex, su nieto; y también para un nutrido grupo de cantantes y compositores, quienes sin ser necesariamente del género ranchero reconocen sus alcances.

Su nieto Alex sigue sus pasos en el ranchero, incluso con su asesoría, y agradece la enseñanza fuera y dentro del escenario. “Hola, Tata, nada más te quiero decir lo orgulloso que estoy de ti como abuelo y como artista, estoy agradecido con Dios por tener la fortuna de tenerte como maestro y haber empezado mi carrera contigo. Te quiero felicitar por este disco que estás sacando, te deseo todo el éxito del mundo y te amo muchísimo”, expresó.

A la felicitación también se sumó Reyli Barba, quien destacó su admiración por el cantante, pero sobre todo su agradecimiento por haberle grabado una de sus composiciones. “Don Vicente Fernández, el mejor de todos, el más grande, le tengo mucho aprecio y cariño; agradezco que me haya grabado una canción, siempre fue mi sueño, mi padre me dijo: ‘El día que te grabe Vicente Fernández ese día vas a empezar a ser autor’, y ya tengo ese privilegio, que para mí es un milagro. Larga vida, don Vicente, que celebre estos 80 como se merece”.

El nuevo material musical empezó con “Ya no insistas corazón”, y hoy estrena “Cuando me digas”; además, se integra de clásicos como “México lindo y querido”, “Luz de luna” y “Se me olvidó otra vez”, con los que Vicente no solo ha conquistado al público, sino a sus compañeros, que se suman al reconocimiento, como Edith Márquez y José Luis y Raúl de Río Roma.