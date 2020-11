La Oreja de Van Gogh hablan sobre 8º álbum de estudio “Un Susurro en la Tormenta”

Pasando el confinamiento, lo primero que quieren hacer es visitar México

Por Mino D’Blanc

“Un Susurro en la Tormenta” es el octavo álbum de estudio del exitoso grupo español “La Oreja de Van Gogh”, mismo que contiene 11 canciones que los integrantes de la agrupación grabaron a modo de himnos y donde logran esa gran heterogeneidad de fusión de ritmos homogeneizada en su sonido inconfundible, con el que llevan más de 20 años de posicionarse con cada uno de sus sencillos, con cada uno de sus discos, en el gusto del público y por ende, en los primeros lugares de popularidad.

“Un Susurro en la Tormenta” se mantuvo 7 semanas consecutivas en el lugar número 1 en ventas físicas en México desde su primer fin de semana de estreno. Hay que recordar que fue lanzado el pasado 18 de septiembre. Es por ende suponer que la fecha de lanzamiento del disco tiene que ver también con los 20 años que cumplió la publicación de su álbum “El Viaje de Copperpot” y que fue el 11 de septiembre del año 2000.

El grupo originario de San Sebastián, España, a la fecha cuenta con 8 álbumes de estudio, cuatro recopilatorios y cinco en directo. Han vendido más de 8 millones de discos físicos en el mundo entero.

“Un Susurro en la Tormenta” contiene las siguientes canciones: 1.- Doblar y Comprender, 2.- Como un Par de Girasoles, 3.- Abrázame, 4.- Durante Una Mirada, 5.- Galerna, 6.- Te Pareces Tanto a Mí, 7.- Menos Tú, 8.- Sirenas, 9.- Acantilado, 10.- Me Voy de Fiesta, 11.- ¿Lo ves?

En conferencia virtual de medios, los integrantes de La Oreja de Van Gogh platicaron sobre este disco y sobre sus planes a futuro, pasando la situación pandémica que tanto ha aquejado al mundo en este año 2020.

Agradecemos las finas atenciones del licenciado Miguel Ángel Hidalgo, de Sony Music, para la realización de nuestro trabajo periodístico.

-Significado de “Un Susurro en la Tormenta” en la trayectoria del grupo:

Consideran que es el disco más autobiográfico, ya que se han inspirado más en ellos mismos que en lo que ocurre a su alrededor. Es de los textos más íntimos y metafóricos de todos.

-“Un Susurro en la Tormenta”: un nombre poético, duro y contundente. ¿Tiene que ver con lo que está viviendo el mundo entero por la pandemia?

Decidieron el nombre antes de la pandemia. Les gustó porque al escuchar las canciones hicieron una reflexión y vieron que había muchos diálogos que al final conllevan a un pozo de esperanza; esos susurros los hacían ver de hecho la esperanza. Después llegó la pandemia como anillo al dedo, pero todo fue casualidad. Realmente cuando grabaron las canciones no sabían qué iba a pasar.

-Conceptualización sonora de “Un Susurro en la Tormenta”:

Tiene un sonido más clásico, suena más la banda y menos electrónico, a diferencia de la música que hoy se anda escuchando. Son 11 historias que llevan un orden con lo que los integrantes del grupo quieren transmitir esa experiencia. Se han reafirmado en el sonido clásico y han abordado mucho más las letras.

-Ante la pandemia, ¿qué cambios ha tenido el grupo, en relación a su mentalidad?

Consideran que en todas las situaciones se puede extraer un poco de ventaja. Ante las vacaciones impuestas, las han disfrutado con su familia. Obviamente no hubieran querido detener sus actividades este año, pero pese a la situación, intentan disfrutar esto.

Para ellos, lo principal es que se han podido dar cuenta de lo que está ocurriendo, se han acoplado. Su esencia la han mantenido, pero su visión ha cambiado.

-Un lanzamiento de disco obligado a ser diferente a todos los demás:

Fue una sensación extraña el que no pudieran estar juntos a la hora del lanzamiento. Han echado de menos el no siempre poder estar juntos. Por ello, le han dedicado a sus fans la canción “Abrázame”, precisamente por la necesidad de querer abrazar a la gente y que por la pandemia no se ha podido.

-Planes de La Oreja de Van Gogh después del confinamiento y la nueva normalidad:

Quieren visitar como primer país México, al que le tienen mucho cariño. Es de las primeras cosas que quieren realizar. Esperan regresar a los conciertos presenciales; no quieren hacer conciertos virtuales. Para ellos estar con su público es lo más importante.