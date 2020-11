Debate

Por Roberto Desachy Severino

¡Pobrecitos, sufren mucho, andan con las manos extendidas por las calles de Puebla!, ya que unos tienen hijos en edad escolar y necesitan mucho dinero para sostenerlos, mientras que otros han vivido siempre de la política y les causa un singular estrés el hecho de que en octubre del año entrante se acaba la actual administración municipal de Puebla y, por lo mismo, no saben cómo se mantendrán.

Se trata de los regidores “Teletón” en el ayuntamiento de Puebla, los mismos que – pese a ganar casi 64 mil pesos mensuales- se negaron a ceder su bono cuatrimestral en beneficio de las marchantes de mercados, muy afectados por la pandemia, como lo reconoció la priísta Silvia Tanús: Regidora Silvia Tanús admite que todos en el Cabildo reciben bono cuatrimestral

Personajes como Silvia Tanús, Enrique Guevara Montiel, Augusta Valentina Díaz de Rivera y todos los del llamado “G5” recurrieron al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) para obligar a que el ayuntamiento quite a comerciantes de mercados y a artesanos fondos de apoyo, para que los “pobrecitos” regidores tengan su bono cuatrimestral por 63 mil 100 pesos.

¡Pobrecitos regidores del PRI, PAN y G5 en Puebla capital!. Su pena por “solamente” ganar 63 mil 843 pesos mensuales es tanto, que la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, debería organizarles un “Cabildotón”, para que los poblanos donemos recursos y el panista Enrique Guevara pueda mandar a sus hijos a la escuela con toda holgura y Silvia Tanús Osorio arme un buen “cochinito” para cuando se le acabe la beca de la que disfruta en este momento.

LA HISTORIA DEL BONO QUE EXHIBIÓ A LOS REGIDORES TELETÓN Y AL TEEP

No tiene pierde la historia del bono que llevó al despistado –por decir lo menos- presidente del TEEP, Jesús Gerardo Saravia Rivera, a amenazar con revocar el mandato de la edila Claudia Rivera ¡por quitarles el bono cuatrimestral a regidores y destinar esos fondos en programas de apoyo a artesanos y marchantes de mercados!.

Fueron regidores del G5 (Libertad Aguirre Junco, Rosa Márquez Cabrera, Edson Contreras, Luis Esponda y José Luis Acosta) quienes criticaron al ayuntamiento de Puebla por –según ellos- la falta de programas para reactivar la economía de las clases populares. En respuesta, el regidor de Morena allegado a la presidenta municipal, Iván Herrera, les dio la razón y propuso destinar los recursos del llamado “bono cuatrimestral” para apoyar a los locatarios de mercados y artesanos.

Así se hizo y el segundo bono cuatrimestral que los miembros del Cabildo deberían recibir en agosto se canalizó a respaldar a marchantes de las zonas populares de la capital, lo que generó la ira de Enrique Guevara, Silvia Tanús, Augusta Valentina, Jacobo Ordaz, Luz del Carmen Rosillo Martínez y Carolina Morales García, que fueron llorando al TEEP para exigir que les regresaran el bono.

Solícito, Jesús Gerardo Saravia no solamente ordenó al ayuntamiento devolver inmediatamente la lana a sus amigos regidores, sino que también quiere obligarle a la administración a darles ese sobresueldo cada 4 meses y amenazó con revocar el mandato de Claudia Rivera si no se otorga es bono a los quejosos: TEEP recurso de apelación y siete juicios para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía

MÁS DINERO PARA POLÍTICOS, MENOS PARA LAS CLASES POPULARES

Lo que no saben Gerardo Saravia y los demás miembros del TEEP (quizás porque el ayuntamiento no supo cómo decírselos) es que el sobresueldo llorado por los regidores es un bono, que no forma parte de los sueldos tabulados y legalmente establecidos para los miembros del Cabildo y que, por lo mismo, la administración municipal no tiene ninguna obligación jurídica de dárselos.

Es más, en abril pasado fue la primera vez que los “regidores teletón” recibieron dicha compensación extrasalarial, aunque Enrique Guevara, Silvia Tanús y demás se hayan tirado al suelo por el dinero, con el risible argumento de que no les alcanza el sueldo de casi 64 mil pesos para enviar a sus hijos a la escuela o de que no sabe de qué vivirá una vez que acabe el actual ayuntamiento.

Dicho bono que -en mala hora- decidió la presidenta municipal darles a los miembros del Cabildo se incluye en el capítulo mil del presupuesto del ayuntamiento y la propia Claudia Rivera tiene facultades legales para otorgarlo o no: Video desde Puebla: Gobierno municipal de la capital impugnará resolutivo del TEEP a favor de regidores que exigen bono

Sin embargo, los magistrados del TEEP se pusieron la camiseta de los políticos, de dichos regidores y, con su dictamen, dejaron sin apoyo a artesanos y locatarios de mercados. Así se las gastaron Gerardo Saravia, Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo y Norma Angélica Sandoval Sánchez: Por órdenes del Tribunal Electoral, Ayuntamiento de Puebla devolvió bono a regidores del PRI y PAN

Más dinero para políticos y menos para el pueblo. Así se las gastaron los regidores del PRIAN…con la vergonzosa complicidad del TEEP.