A los jóvenes denles más oportunidades y la delincuencia bajará

Mundo Rural

Hipólito Contreras

Las cifras que proporcionan las autoridades federales, estatales y municipales, respecto a los hechos delictivos son grandes, preocupantes,. Los delitos se contabilizan por mes, por semana, por día y por hora. Delitos diversos: robos, secuestros, homicidios, desaparición de personas, narcomenudeo, extorsiones, robo de combustibles, delincuencia organizada, etc.

La delincuencia está en todo el país, en cada uno de los estados y municipios, lo que cambia es la cantidad de delitos, pero nadie escapa a los mismos, hay estados, municipios con más delincuencia que en otros, pero no existe un lugar donde no se cometan delitos.

Dirán que los delitos han existido siempre porque es una condición humana, que siempre habrá delitos porque siempre ha habido personas que los cometen sin importar su condición social, que los delitos existen aun en naciones desarrolladas y con buenos niveles de vida.

Es cierto, los delitos no se acabarán al cien por ciento pero se pueden disminuir en forma muy importante si se dan las condiciones. Habría que ver por ejemplo cuál es el índice de delitos en naciones como Canadá, Noruega, Inglaterra, Italia, Francia, Holanda, Alemania, Suiza, Japón, naciones desarrolladas y con mejores niveles de vida, supongo que los delitos son menores porque las condiciones económicas de la población son mejores, hay más poder adquisitivo en la población.

Digamos por ejemplo que si en México se cometen cien mil delitos por año, en esas naciones se cometerá el diez por ciento de este total, 10 mil por año, o quizás menos, pero la diferencia será enorme, habrá países pequeños como Suiza y Holanda donde por el número de su población los delitos serán aún menores.

La clave para disminuir los delitos en México y en cualquier parte del mundo es el poder adquisitivo de la gente, digamos que si en México un trabajador, sea quien sea, del ramo que sea, tiene un ingreso mensual mínimo de 15 a 20 mil pesos, las posibilidades de que cometa un delito por razones económicas disminuyen, si su ingreso es mayor, las posibilidades de cometer delitos siguen bajando.

Veamos esto en forma global, a nivel macro. Si mil trabajadores ganan 15 mil pesos como mínimos al mes, su nivel delincuencia bajará, si son cien mil ocurrirá lo mismo, si es un millón también, pero si a esos quince mil pesos mensuales le agregamos otros apoyos como prestaciones médicas, despensas, becas para sus hijos, descuentos en productos básicos, medicinas, una bolsa de ahorro, descuentos en luz, agua, gas, teléfono, etc., su poder adquisitivo se elevará más y menos motivos habrá para cometer delitos.

Es preciso que el gobierno en sus tres niveles centre su esfuerzo en brindar empleo a cada uno de los jóvenes que hay en el país, no importa cuántos sean, que todos sean atendidos. Vamos a calcular que si México tiene una población de 130 millones de personas, es probable que el 50 por ciento sean personas en edad laboral, digamos de los 18 a los 50 años. Hablamos por tanto de aproximadamente 65-70 millones de mexicanos que requieren empleo, es probable que unos 35 millones ya lo tengan pero la mayoría con salarios paupérrimos que no cubren ni el 30 por ciento de sus necesidades, los otros 35 millones no tienen empleo formal, muchos se dedican al ambulantismo, que es el paso previo a la delincuencia.

De lo que se trata es que esos 65 o 70 millones de personas en edad laboral obtengan un ingreso base de 15 mil pesos hacia arriba, dependiendo sus actividades y habilidades y se le vayan proporcionando apoyos adicionales, lo que permita fortalecer su poder adquisitivo, y mejorar su nivel de vida.

Si esto se lograra los índices de delincuencia en México bajarían en un 90 por ciento, esto se notaria con un nivel alto de seguridad, la poca delincuencia que se cometería ya no sería por motivos económicos sino por otros que también sería posible combatir con una mejor cultura, con una mejor educación.

Pero dirá el gobierno y los empresarios, es que no hay dinero para generar tantos empleos y pagarles un mínimo de 15 mil pesos a cada uno, dinero si hay pero está mal distribuido, en México hay un grupo de millonarios y políticos que en promedio pueden estar ganando 30 mil pesos diarios, mientras hay millones de trabajadores que ganan 100 o 200 pesos diarios si bien les va, la diferencia es abismal entre unos y otros.

Vean eso gobierno en sus tres niveles, la delincuencia, la inseguridad, puede resolverse en gran medida si hay voluntad política. Con el sistema de hoy el gobierno detiene a cientos a miles de delincuentes diarios, pero éstos se reproducen por cientos y miles cada día, es un esfuerzo sin fin.

El aparato de seguridad en México es muy costoso, se gastan cientos de miles de millones de pesos en instituciones, en altos salarios a los funcionarios, en infraestructura, equipos, armas, personal, reclusorios, etc., si ese enorme gasto lo emplearan en generar empleos con ingresos mínimos de 15 mil pesos mensuales y se mejorará cada día las prestaciones, la delincuencia bajaría en una gran proporción.

La inseguridad, la delincuencia, no se acaban con más penas o castigos, no se acaba con más policías, armas y cárcel, se combate con más empleo, con más ingreso y prestaciones a los trabajadores. La delincuencia se combate con más oportunidades para todos, con más acceso a la salud, educación, cultura, deporte, servicios, con más empleos y mejor pagados.