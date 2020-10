Yusef Farah fue eliminado de “Exatlón 2020” en la octava semana de competencias

Por Mino D’Blanc

Del lunes 19 al domingo 25 de octubre se llevó a cabo la octava semana de “Exatlón 2020”, el reality televisivo deportivo de TV Azteca.

En esta semana el equipo de Titanes la pasó muy mal al perder casi todas las pruebas en escuadra, pero ganaron el juego más importante que es la salvación, por lo que mandaron al equipo contrario a otra eliminación.

El lunes comenzaba una semana más de competencias, al llegar el equipo azul ante Titanes, Zudi no pudo contener las lágrimas al percatarse de la ausencia de su hermana. La velocista dijo estar orgullosa de su hermana menor por haber aceptado el reto tan grande que significó “Exatlón”. Confesó que en varias ocasiones le dolía ganar un punto por lo que esto significaba para su hermana pero aseguró que a partir de ahora no tendrá compasión.

He aquí el resumen semanal:

-Lunes 19 de octubre:

Los ánimos se encendieron esa noche cuando Héroes y Titanes se enfrentaron en la cancha del Exaball donde se disputaron 2500 puntos en 3 rounds. Titanes fueron más certeros al a hora de tirar y se llevaron la victoria. Hasta ese momento, los atletas llevaban un acumulado de 9500 puntos canjeables en la tienda de “Exatlón” próxima a abrirse.

La batalla por la fortaleza estaba a punto de comenzar. Héroes defenderían la casa y Titanes lucharían por ella. Durante el juego los ánimos se calentaron entre Heliud y Ernesto quienes se hicieron de palabras. Mientras Mariana y Cassandra competían, Ernesto impidió el paso a Heliud y éste lo tomó a mal. Terminada la ronda de juego Heliud le pidió a Cázares que no volviera a actuar de esa forma porque él no se estaba metiendo con nadie sino que estaba apoyando a Mariana. Con el marcador 5-9, Titanes decidieron alargar un poco más la carrera y otorgaron 2 puntos más para el equipo e hicieron sufrir a sus contrincantes. Con punto de Pascal, la fortaleza volvió a pintarse de azul.

-Martes 20 de octubre:

En la prueba olímpica, reto Tokio Varonil, los atletas se enfrentaron por la insignia que puede llevarlos a los juegos olímpicos que se realizarán en la capital de Japón en el 2021. Pato Araujo venció a Pascal y consiguió su tercera insignia.

En el duelo por la conexión los participantes han rebasado la marca de los 50 días en competencia por lo que el gran premio fue que los atletas pudieran conectarse a internet y hacer compras en línea por un monto de cien dólares, crédito que la producción otorgó. Héroes lideraron el marcador durante toda la competencia y obtuvieron una significativa ventaja ante sus contrincantes. Con un marcador 5 a10, Héroes ganaron el premio.

-Miércoles 21 de octubre:

En la prueba olímpica, reto Tokio Femenil, las atletas se enfrentaron por una de las insignias para viajar a los juegos olímpicos. La final se disputó entre las Titanes: Gloria, Mariana y Zudy. La velocista nuevamente venció a sus compañeras y se la llevó.

En el duelo de los enigmas, Titanes y Héroes se enfrentaron a la suerte para ganar una de las 3 cajas en juego. Dos de las cajas contenían grandes premios como: un kit deportivo o una fiesta de los años 80’s, pero la tercera caja era bastante desalentadora. Héroes lideraban el marcador; después de caer frente a Valery, Ana sintió mucha frustración por no haber podido dar punto y las lágrimas se le salieron. Mati y Heliud no dudaron en darle palabras de aliento. El marcador quedó 6-10 a favor de los azules, pero esta vez la suerte no estuvo de su lado porque eligieron la caja maldita, la cual contenía unas cuerdas para saltar.

-Jueves 22 de octubre:

En la batalla por la medalla colectiva aunque los rojos dieron su cien, los azules tomaron ventaja en campo. Pascal y Aristeo se disputaron la última ronda por la presea, pero finalmente gracias a la fuerza, concentración y puntería de Pascal Nadaud los Héroes se llevaron esta presea.

En la batalla por la fortaleza, a pesar del esfuerzo por parte de Titanes, Ernesto Cázares fue quien dio el punto de la victoria a Héroes y con ello la fortuna de quedarse una semana más en la fortaleza.

-Viernes 23 de octubre:

Los equipos se enfrentaron a un doble duelo. Un mini duelo a 5 puntos y una prueba completa por 10 puntos. El equipo perdedor se enfrentaría a una prueba de esfuerzo física: empujar unas llantas pesadas de un lugar a otro. En una carrera frente a Zudikey, Ceci “Wushu” logró concretar el tiro y dio a Héroes la victoria del mini duelo.

Para la batalla larga, Ana Lago continuó sin dar puntos lo que la llevó a un situación extrema de impotencia, pero sus compañeros no dudaron en alentarla, motivaron a la atleta diciéndole que ella “era un ave fénix y pronto renacería para ser mejor”.

Finalmente, Mau López del equipo rojo fue quien logró tirar el tótem primero y así otorgarle la primera victoria de la semana a Titanes, pudiendo disfrutar de una merecida cena.

En el programa se pudo ver que ya entrada la noche cuando se disponían a dormir Héroes en la Fortaleza, Evelyn comenzó a gritar que le ardía el pie y solicitó atención médica, resultó que un cien pies le jugó una mala pasada a la participante.

-Domingo 25 de octubre:

Héroes y Titanes se enfrentaron a la batalla por la supervivencia, la prueba máxima de la semana. Las mujeres del equipo rojo y los hombres del equipo azul estaban en riesgo de abandonar la competencia. Héroes comenzaron liderándola, pero sus contrincantes lograron remontar y tomar la delantera en el marcador. Heliud sufrió un pequeño golpe en el cuello mientras corría en el circuito ya que un aparato le cayó accidentalmente. El atleta fue atendido y se determinó que podía continuar en la competencia y no solo eso, si no que entregó su punto. Tras la difícil semana que habían tenido, Aristeo otorgó el punto de la victoria a Titanes y con él la alegría de poder continuar unidos una semana más.

Rosique anunció que los participantes de Héroes con menor puntaje eran Javi Márquez y Yusef Farah. Cassandra fue la atleta con mayor número de victorias y quien tuvo la responsabilidad de elegir al tercer atleta azul que se enfrentaría al duelo. La atleta y el equipo decidieron que sería Ernesto Cázares.

En el duelo de eliminación los tres atletas se enfrentaron al circuito de las tuberías y cada uno contó con 5 vidas para defender su lugar en la competencia. Javi Márquez metió en apuros a Yusef luego de ganarle la carrera y dejar al atleta de judo con una vida. Farah peleó su lugar tras quitarle una vida más a Ernesto y ambos quedar con una sola vida. En una intensa competencia frente a Javi, Yusef Farah, mejor conocido como ” el león libanés” fue derrotado. Dijo irse tranquilo ya que había dado todo y pudo transmitir el mensaje de que el deporte puede cambiarte la vida y forjarte un carácter.

“Exatlón México” se transmite de lunes a jueves a las 21:30 horas y los domingos de eliminación a las 20:00 horas por Azteca