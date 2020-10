Catástrofe en Rusia: aparecen miles de animales marinos muertos

METEORED

Siguen ocurriendo desastres ecológicos en Rusia, después del derrame de 21,000 toneladas de diésel de hace tan solo unos meses, ahora han aparecido miles de cadáveres de animales marinos por las costas de la península de Kamchatka, ¿a qué se deben?

Durante junio de este 2020 ocurrió un terrible desastre ecológico, un derrame de diesel de 21,000 toneladas de combustible en la central termoeléctrica de Norilsk y se decretó el estado de emergencia federal. Ahora, con aquella herida aún abierta, los residentes de la Península de Kamchatka han encontrado animales marinos muertos y los bañistas aseguran que sus problemas de visión, tos, fiebre y dolor de garganta tienen origen en esas aguas.

Se necesita mas de una década para reparar los daños

El derrame de diésel ocurrido en el Círculo Polar Ártico el pasado 5 de junio, se convirtiéndose en una catástrofe en el Ártico. Fue una fuga en la central termoeléctrica Nº 3 de la empresa energética Norilsko-Taimyrskaya. El fondo de uno de sus tanques se debilitó, justo después de que se asentara el suelo por debajo de la construcción.

El accidente fue provocado por el hundimiento parcial de los soportes del tanque, ya que las temperaturas en esos días fueron anormalmente cálidas y el permahielo se descongeló. Como resultado fueron 15,000 toneladas de diésel a parar en los ríos Daldykán y Ambárnaya, y unas 6,000 toneladas cayeron en el suelo de la central.

Debido a las condiciones del permahielo, el diésel que no se ha podido recolectar en este tiempo no se descompondrá con tanta ‘facilidad’ como lo hace en otras zonas del mundo con un tiempo más benigno. En los climas más cálidos las consecuencias de un derrame de tal magnitud se nivelarían en 3 y 4 años, mientras que para este caso será necesaria una década para subsanar los daños ecológicos.

Más desastres ecológicos en Rusia

La situación en el círculo polar ártico ya era difícil. El diésel vertido no se pudo recoger con facilidad y tampoco se pudo quemar, porque generaría sustancias peligrosas para la vida. Ahora la limpieza se está viendo eclipsada por otro desastre ecológico en Rusia. Han aparecido miles de animales marinos muertos y varios testimonios locales aseguran que bañistas y surfistas han sufrido quemaduras químicas en la bahía rusa de Avacha.

Environmental disaster happened in Kamchatka.

Experts found an excess of oil products (4 times), phenol (2.5 times) and other substances in water samples. The extent of the pollution has not yet been determined. Greenpeace requires immediate investigation. pic.twitter.com/UNVMQjaumi

— Greenpeace Russia (@greenpeaceru) October 3, 2020