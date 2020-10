Ante caso de policías despedidos Espinosa Torres pedirá la intervención de la CNDH

Jorge Barrientos

El diputado local José Juan Espinosa, junto con policías estatales despedidos en días pasados, anunciaron que, para frenar los abusos contra los uniformados que exigieron una mejora laboral en junio, pedirán la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), asimismo, hicieron un llamado al gobernador para que indague que tipo de conflictos se tienen al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) Raciel López Salazar.

Espinosa Torres dijo que los ex policías le han pedido legisle para que los mandos titulares en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que no son originarios de Puebla e intenten trabajar en la corporación, acrediten una residencia de por lo menos cinco años, ya que “no se puede cuidar lo que no se conoce”.