Confirma Consejo de Honor y Justicia de Morena que Mario Bracamonte nunca estuvo afiliado al partido

Jorge Barrientos

El Consejo Nacional de Honor y Justicia de Movimiento Regeneración Nacional constató que Mario Bracamonte González no está afiliado al instituto político, por lo que sus atribuciones y participación al interior de movimiento, no son las mismas, tanto en derechos y obligaciones, como las que cuenta un militante en activo, esto luego de haber realizado una investigación en los registros partidarios, por solicitud del aspirante al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Pablo Salazar.

A través de la resolución expedida por la comisión con fecha 17 de agosto del año en curso y con la autorización de la Secretaría de Organización Nacional de Morena, con el expediente CNHJ-NAL-257-2020, el partido resuelve que Mario Bracamonte no es integrante del partido, con lo que se da respuesta al recurso de queja interpuesto por el ciudadano desde el pasado 24 de octubre del 2019.

Refiere el documento oficial emitido por Morena que el promovente del recurso de queja no aporta los medios probatorios idóneos para acreditar la inscripción de su nombre en el Padrón Nacional de Afiliados a MORENA pues no exhibe constancia de afiliación alguna emitida por el órgano estatutariamente facultado para otorgarla.

Lo anterior en la inteligencia de que el ofrecimiento de cualquier otro tipo de acreditación solo puede probar la participación en actividades dentro del movimiento y/o partido político MORENA, pero no necesariamente que la incursión dentro de ellas se hizo en calidad de afiliado o que tal calidad era requisito exigible para poder formar parte de estas, así como que los documentos en los que conste que la clave de elector no se encuentra registrada en el referido padrón no necesariamente significan como consecuencia única que la misma existía en este y que después fue borrada o eliminada.

Por lo tanto, la Comisión Nacional de Honor y Justicia resuelve que:

1) El C. Mario Bracamonte González no prueba haber estado inscrito en el Sistema de Registro Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA.

2) No exhibe su credencial provisional de Protagonista del Cambio Verdadero de MORENA por lo que no es siquiera posible concluir con certeza que el formato de afiliación fue llenado.

Aun así, el partido destaca que “en caso de que una vez desahogado el proceso de aclaración se constate que el C. Mario Bracamonte González en efecto no se encuentre afiliado a nuestro instituto político, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes electorales y reglas internas de MORENA, se proceda a inscribirlo en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero para garantizar su derecho de asociación y afiliación previstos en la Constitución Política de México”.

Esto siempre y cuando el ciudadano en cuestión desee incorporarse a las filas del instituto político.