Neptuno brillará de forma sorprendente en el cielo por una noche y así podrás verlo

No cabe duda que el universo no deja de sorprendernos con increíbles fenómenos astronómicos que son todo un espectáculo en el cielo, tal es el caso de la oposición de Neptuno al Sol, que nos permitirá disfrutar de este magnífico planeta en el cielo durante toda una noche. Cabe mencionar que Neptuno es el único planeta que no se ve a simple vista en el cielo por ser el más alejado de nuestro Sistema Solar, lo que hace a este fenómeno más majestuoso.

Será desde el anochecer del viernes 11 de septiembre hasta el amanecer del día 12, cuando Neptuno, que será visible durante toda la noche, se encuentre en su punto más cercano a la Tierra, llegando a la distancia mínima a las 20:10 horas (hora México) del día 11, por lo que será el momento perfecto para disfrutar de la belleza de este misterioso y alejado planeta.

¿Qué significa que Neptuno esté en oposición al Sol?​

Se dice que un planeta está en oposición cuando éste se encuentra alineado con la Tierra y el Sol. Cuando esto ocurre, el planeta alcanza su distancia más cercana al nuestro en todo el año y la Tierra tapa la luz del sol, por lo que el brillo de los cuerpos celestes alcanza su punto máximo para la vista.​

¿Cómo puedo ver Neptuno en el cielo?

Neptuno es el único planeta que, por su distancia de la Tierra, no se puede observar a simple vista en el cielo. Para ver este increíble fenómeno astronómico bastará con buscar el punto fijo más brillante en el firmamento solo después de la Luna y apoyarte con un telescopio, aunque sea pequeño.

Si eres amante de la astronomía podrás apreciar la belleza del planeta en su máximo esplendor, así como su superficie, mejor que cualquier otro día del año. La mejor hora será cerca del anochecer del día viernes 11 de septiembre, pues a las 20:10 horas será el punto máximo de acercamiento entre los planetas.

Otros eventos astronómicos de septiembre

14 de septiembre: Conjunción de la Luna y Venus.

17 de septiembre: Luna Nueva.

22 de septiembre: Equinoccio de septiembre.

25 de septiembre: Conjunción de la Luna y Júpiter.

25 de septiembre: Conjunción de la Luna y Saturno.