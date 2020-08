La nueva escuela en México, el gran reto

Clases por internet exhiben la brecha tecnológica

Maricela Allende Marcito

Como recordarán, la SEP anunció que la fecha oficial del nuevo ciclo escolar 2020-2021 iniciaría el 24 de agosto en México a distancia, dejando claro que la situación por la COVID-19 no existen las condiciones para hacerlo de manera presencial.

En el caso de las escuelas públicas sus clases se transmiten por televisión con un esquema robusto, oficial y válido.

Por otro lado, las escuelas particulares optaron por dar clases por medio de videoconferencias, las plataformas más utilizadas para estar comunicados maestros, alumnos y padres de familia son Zoom la cual presentó una falla, en pleno regreso a clases en gran parte de la costa Este de Estados Unidos y países en Europa, América Latina y África, así lo reportaron miles de usuarios, dejando incomunicados a miles de personas, que además de usarlo como salón virtual, otros usuarios lo utilizan para el trabajo.

Otras escuelas privadas optaron por dar clases mediante Google Meet y también el internet de TELMEX presentó fallas debido a la saturación de la red así lo informaron a sus usuarios y también que ya se encontraban trabajando para resolver las fallas.

Para la mayoría de los estudiantes cambiar de modalidad presencial a la virtual es todo en reto, pero también es un gran salto a una modernidad porque ciertamente no sabemos cuándo volverán a los salones de clases.

Desafortunadamente no todos los estudiantes tomaron las clases por la falta de acceso a internet, una computadora, celular o Tablet, eso sin contar que miles de padres tienen que trabajar y no pueden estar presentes en las clases con sus hijos. El gobierno federal no pensó en todas aquellas familias que no pueden estar presentes en la formación de sus hijos y que no cuentan con los recursos necesarios para tomar las clases.

La desigualdad en México será más visible por el tema de la educación debido a la falta de recursos de las familias, porque unos si cuentan con lo necesario para tomar clases y otros no tienen cómo hacer frente a esta nueva modalidad educativa.

Esperamos que nuestras autoridades educativas vean las condiciones de millones de estudiantes y opten por dar apoyo para que sigan cursando la escuela sin ningún problema.

Distinto a lo que estamos acostumbrados este nuevo ciclo escolar requiere de responsabilidad, orden, paciencia, empatía y disciplina de esa manera se lograra mantener una buena relación dentro de los hogares y alcanzar el éxito al final del ciclo.

Un tema relevante en este regreso a clases son las emociones de los estudiantes más pequeños, ellos sienten el cambio, se frustran y angustian porque no pueden estar al lado de sus maestros además extrañan a sus compañeros de clase.

Eso solo es el principio del problema, porque muchos alumnos son de nuevo ingreso y si no conocen a sus nuevos maestros no quieren acercarse a la pantalla a tomar la clase, se rehúsan a realizar las actividades o lloran y los maestros no pueden tranquilizar a los pequeños a través de la pantalla.

Es aquí donde los padres de familia o tutores de los estudiantes deben estar al pendiente y apoyar a los más pequeños, en ocasiones tienen que dejar de trabajar porque todavía muchos padres, madres o tutores se encuentran laborando desde casa, el tema no es nada sencillo.

Muchos de los docentes tienen hijos y no solo se tienen que hacer responsables de dar clases a sus estudiantes, también tienen que ver por la educación de sus hijos, sin duda muchos de ellos están dando un gran esfuerzo, han tomado cursos adicionales para adaptarse al cambio.

Algunas escuelas particulares proporcionan el internet a sus maestros para poder llevar a cabo sus funciones, pero para otros no es la misma situación, debido a que han tenido que invertir en contratar su propio internet y pagarlo por su cuenta, aquí es donde vemos que los docentes hacen su mejor esfuerzo por la educación de sus estudiantes y por amor a la docencia.

Los temas en cuestión son relevantes para las familias y docentes puesto que ellos son quienes deben estar incondicionalmente para sus hijos y estudiantes, desafortunadamente el gobierno no lo pensó, solo dio una orden de iniciar clases de una nueva forma que no analizó la situación de millones de familias y maestros.

¿Cómo es posible que el mismo modelo educativo sea para todo el país?

No es la misma calidad de internet y disposición.

Hay zonas donde no hay internet inegi datos de desigualdades de los estudiantes mañana perjudica al trabajo las madres que tienen una sola computadora y las mamás que son maestras e imparten clases.