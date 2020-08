¡Va en serio! Le regala Christian Nodal una casa a Belinda, aseguran

SHOW NEWS

Varias fuentes han asegurado que el cantante Christian Nodal le ha regalado una casa a Belinda por su cumpleaños

Varias fuentes han asegurado que el cantante Christian Nodal le ha regalado una casa a Belinda por su cumpleaños, por lo que se podría ver que las cosas van bastante en serio entre ambas celebridades.

Belinda celebró su cumpleaños recientemente este fin de semana y al parecer Christian Nodal le dio un gran regalo, pues aseguran que le regaló una casa.

Han sido infinitas las críticas sobre este nuevo romance, pues aunque muchas personas aplauden esta linda unión hay muchas

Te puede interesar: Video ¡Pobre Christian Nodal!, Belinda modela bata sin nada debajo

Aunque sus fans aplauden el romance entre Belinda y Christian Nodal, hay quienes lo han criticado, tal es el caso de la periodista Martha Figueroa, quien aseguró que no existe un amor mutuo entre los cantantes.

Tal es el caso de varios reporteros y periodistas quienes no creen que en realidad haya un total romance entre ellos.

Y fue durante el programa “Con permiso” en donde la periodista Martha Figueroa y Juan José Origel hablaron sobre la relación de los famosos, incluso Martha aseguró que Christian le compró una casa a Belinda.

Me contaron que Christian le compró una casa ya a Belinda, ella vivía en una casa que no era propia, o sea, rentaba y vivía ahí con sus papás y su hermano… Y le compró una casa”, aseguró Figueroa.

De esta forma, la periodista señaló que la relación entre los dos sí es verdadera pero que piensa que no se aman de la misma forma.

Sí andan Belinda y Christian Nodal que son la pareja del momento, que no es cierto que sea montaje. Te voy a decir lo que yo creo, o si andan pues, pero de que sea un amor bilateral no me suena. Siento que nada más una persona quiere a la otra y la otra parte nada más está interesada”, aseguró.

Además, de acuerdo a la periodista Elisa Beristain, el inmueble que adquirió Nodal tiene un costo que supera los 670 mil dólares y Belinda será la encargada de decorarlo a su gusto.

Cabe mencionar que hace unos días había corrido el rumor de que la pareja se había separado, pero el día del cumpleaños de Belinda dejaron más que claro que se encuentran juntos y más felices que nunca.

Por medio de un video en la cuenta oficial de Nodal, el cantante dejó en claro que su relación continúa al celebrar el cumpleaños de ella.

El cantautor le dedicó un tierno mensaje en redes sociales deseándole lo mejor a su hermosa novia en su cumpleaños.

Feliz cumpleaños mi vida ¡Te amo! Ojalá que Dios y la vida me concedan estar siempre en cada uno de ellos pa’ disfrutarte y siempre ver crecer a esa gran mujer que eres. Te deseo todas las bendiciones y lo mejor de este mundo porque te lo mereces”, escribió Nodal.

Cabe mencionar que ni Christian ni Belinda han hecho comentarios sobre este rumor que cada vez toma más fuerza en redes sociales.

No hay duda que el romance entre Belinda y Christián Nodal ha logrado acaparar la atención de todo México.

Su romance surgió en el foro de La Voz México en donde comenzaron los coqueteos, intercambio de consejos y palabras amables, llegando así a formar algo más que una amistad.

De hecho, en el programa sus compañeros ya notaban la química en la pareja y fue María José la primera en percatarse que entre Belinda y Christián ocurría algo más que compañerismo.

Por otro lado, al parecer a Nodal no le agrada la idea de que los medios de comunicación y que los seguidores de ambos estén tan pendientes y den tanto seguimiento a su relación con Belinda por lo que prefiere mantener ese tipo de temas en privado.

Es una experiencia totalmente diferente a la que he vivido. Es una figura pública, y yo no estaba acostumbrado. La otra vez estábamos en un lado y con drones y todo eso, entonces una experiencia bastante diferente. Ya me hacía falta andar de buenas así todos los días”, señaló en una entrevista.