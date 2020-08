A estudiantes de comunidades indígenas se le complicará tomar clases a distancia: Josefina García

Jorge Barrientos

Luego del anuncio por parte del Gobierno Federal del inicio del ciclo escolar 2020-2021 bajo la modalidad de educación a distancia, la diputada local representante del distrito de Zacapoaxtla, Josefina García Hernández, dijo que los estudiantes en las comunidades indígenas, rurales y colonias populares no se encuentran preparados para seguir su educación, debido a que en muchos casos no se cuenta con el material necesario.

Dijo que en Puebla existe al menos 58 municipios con población indígena, que están esparcidos en las siete regiones del estado de Puebla. Por lo que comentó que el inicio de este ciclo escolar es complicado, pues no todos tienen luz, televisión, radio.

Incluso, aseveró que no todos los padres de familia atenderán el llamado para que ellos y sus hijos se sienten frente al televisor o la radio para estar siguiendo la instrucción que imparta el docente, ya que unos trabajan y otros no saben leer, ni escribir, por lo que es difícil seguir una instrucción y apoyar a sus hijos en caso de una duda.

“La mejor enseñanza es la presencial, pues hoy en día, aunque hay una tecnología avanzada, no nos alcanza para estar por la vía del internet, creo que dista mucho”.

Esto después de que el lunes pasado la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunciara la modalidad de regreso a clases a través de aparatos de comunicación como lo es la radio, la televisión y cuadernillos.

Enfatizó que el 28 por ciento de las familias en Puebla tienen acceso a internet, por lo que en las zonas marginadas se carece de este servicio.