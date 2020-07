López Gatell y la pandemia le cuestan 6 puntos de popularidad a AMLO…hasta ahora

Debate

Por Roberto Desachy

Nadie puede negar que el caso Lozoya ha sido especialmente generoso para el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que le ha permitido retomar el control de la agenda mediática-política, volver a poner énfasis en el saqueo que los gobiernos federales del PRI y PAN cometieron contra el país durante décadas y, también, sirve –al menos por ahora – como pantalla para tapar las decenas de miles de muertes de mexicanos por el Coronavirus: Lozoya usó aviones de la Fuerza Aérea y maletas deportivas para sacar dinero de Pemex

Es una realidad que la corrupción de Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto con sus cómplices panistas y priístas es una de las mejores cartas con que AMLO y Morena jugarán en las elecciones concurrentes del 2021. Y el presidente y su partido no tienen mucho más con qué moverse a nivel federal, debido a que la violencia imparable, la crisis económica y el errático comportamiento del gobierno amlista en la pandemia se vislumbran como losas muy pesadas para la 4T.

Así que Emilio Lozoya Austin es el comodín con el que la 4T espera que los electores mexicanos recuerden que, si bien las cosas no han mejorado como se esperaba en la actual administración federal, cuando menos no se ha sabido de un escándalo de corrupción tan grave como el protagonizado por el ex director de Pemex: Emilio Lozoya Thalmann VS Emilio Lozoya Austin…como el doctor Jekyll y Mr Hyde

Sin embargo y pese a que el asunto de Lozoya Austin ha servido para que AMLO recupere puntos de aceptación entre la ciudadanía, es una realidad que el subsecretario federal de Salud, Hugo López Gatell y el manejo de la crisis sanitaria SÍ le han restado popularidad al presidente, según la última medición de Consulta Mitofsky.

AMLO SE MANTIENE CON UNA APROBACIÓN ALTA…PERO

El pasado martes 28, la empresa demoscópica de Roy Campos difundió su encuesta sobre la aprobación de los presidentes de varios países del mundo y AMLO perdió 6 puntos entre enero y julio de este año e, incluso, a principios de este año López Obrador estaba en top 5 de gobernantes con mayor aprobación en el continente americano. En enero de este 2020 su popularidad era del 58 por ciento y hoy ronda el 52%.

De acuerdo a Consulta Mitofsky, para finales de julio la aprobación presidencial en México es del 52 por ciento, lo que pone a López Obrador en el rango alto de aceptación. De hecho, es el séptimo del continente con la popularidad más elevada y supera a Donald Trump (42 por ciento) y Justin Trudeau (50%), mandatarios de Estados Unidos y Canadá, respectivamente.

El problema es que, en diciembre del 2019, cuando cumplió su 1er año al frente del país, la aceptación presidencial amlista era del 59 por ciento, lo que ratifica que el manejo de la pandemia, el tsunami de defunciones y los pronósticos fallidos de López Gatell sí disminuyeron la popularidad del presidente: 1er año de AMLO: Con la misma aprobación ciudadana que Felipe Calderón y Vicente Fox

En ese sentido, aunque es claro que el subsecretario federal de Salud sí es un conocedor de su materia y hoy le toca asumir un rol protagónico en una coyuntura histórica especialmente difícil. Sin embargo, sus pronósticos fallidos le restan credibilidad, ya que a principios de junio estimó que morirían alrededor de 30 mil mexicanos por la primera ola de Coronavirus y, hasta finales de julio, ya van más de 45 mil; es decir, 50 por ciento más: López-Gatell: cifra de muertes podría llegar a 30 mil en primera ola

Inclusive, el 1ro de mayo pasado, López Gatell calculó que el 6 de ese mismo sería el momento “cumbre” de la pandemia y, casi tres meses después, no se vislumbra cuándo por fin comenzará a bajar la curva de contagios en el país: 6 de mayo será el momento cumbre de la pandemia: López-Gatell