CMB entrega cinturón de campeón honorario a Bridger Walker, quien salvó a su hermana del ataque de un perro

ESPN

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entregó el cinturón de campeón honorario a Bridger Walker, el niño que salvó a su pequeña hermana del ataque de un perro.

“Y el nuevo campeón mundial del CMB, Bridger ‘El hombre más valiente en la Tierra’ Walker”, escribió el CMB en sus redes sociales junto a la fotografía del pequeño originario de Wyoming, Estados Unidos, posando con el cinturón

AND THE NEW WBC CHAMPION OF THE WORLD, Bridger "The bravest man on Earth" Walker 🔝🔰 pic.twitter.com/cxQV5O3SNL

— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 21, 2020