Ordenan traslado de Emilio “L” a hospital; llegó con anemia y problemas en el esófago

Debido a que Emilio “L” presentó a su llegada a México una anemia desarrollada, problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud, se ordenó su trasladado a un hospital.

El ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) llegó a la Ciudad de México a las 00:46 horas de este día, aplicándose de inmediato el protocolo correspondiente en el que el Ministerio Público Federal (MPF), le leyó sus derechos y le informó que se le estaban ejecutando las órdenes de aprehensión por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, y que desde ese momento quedaba detenido.

El perito médico de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la revisión física y médica correspondiente del extraditado y encontró anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud, por lo que propuso su internación en un hospital.

La familia de extraditado pidió, y se le autorizó, que un médico particular hiciera también una revisión, en la que encontró los mismos síntomas, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

En razón de lo anterior, el Ministerio Público Federal ordenó su traslado a un hospital, donde permanecerá en calidad de detenido bajo estricta vigilancia policiaca.

La representación social federal comunicó lo anterior a los jueces de ambos casos, quedando en espera de su determinación sobre las fechas para las audiencias correspondientes, las cuales serán privadas.

Emilio Lozoya heredó un mal negocio a Petróleos Mexicanos (Pemex) que costó 11 mil millones de pesos luego de comprar Agronitrogenados y Fertinal

Emilio Lozoya, director Pemex, está relacionado en la trama internacional de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Lozoya Austin participó en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto como coordinador de vinculación internacional, y fue director general de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016.

