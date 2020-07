La aprobación de los gobernadores en tiempo de pandemia: Investigaciones Digitales

Maricela Allende Marcito

El covid-19 llegó para permanecer en su nuevo huésped por si fuera poco también está poniendo a prueba al Sistema de Salud, al trabajo que realiza tanto el presidente de la república como los gobernadores y la encuesta realizada por Investigaciones Digitales llamada México Elige nos muestra datos interesantes.

Los cinco gobernadores que ocupan el top con mayor aprobación de sus ciudadanos son: Mauricio Vila Dosal de Yucatán 68.9%, Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur 65.5%, Quinino Ordaz Coppel de Sinaloa 64.0%, Francisco Domínguez Servién de Querétaro 63.9% y Claudia Pavlovich Arellano de Sonora 63.2%.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum Pardo de Ciudad de México ocupa el lugar número 21 con un 46.0%. Los resultados muestran indiscutiblemente que los ciudadanos están disgustados con el desempeño de los gobernadores.

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador lo aprueban con un 51.7%.

El manejo de la pandemia de cada gobernador es otro tema muy importante y la satisfacción de su gente, al parecer cinco gobernadores están haciendo buen trabajo.

En Yucatán el 83.4% opina que Mauricio Vila Dosal está haciendo un buen trabajo le sigue el gobernador de Silvano Aureoles Conejo de Michoacán que tiene 83.3% lo aprueban, Marco Antonio Mena Rodríguez de Tlaxcala lo respalda el 79.6%, Claudia Pavlovich Arellano Sonora tiene un 76.7% y Alejandro Tello Cristerna de Zacatecas el 76.6%.

A continuación, presentamos un cuadro de probación de los gobernadores de las entidades:

La aprobación de gobernadores por partido político muestra al PAN con 56.4%, PRI 52.0%, Movimiento Ciudadano 49.7%, Morena 45.0%, Partidos Independiente 36.8%, PRD 31.8% y Encuentro Social 25.8%.

QUE AMLO SIGA

En otro tema el índice de revocación de mandato el 51.5% está de acuerdo en que permanezca y 45.5% que renuncie y el 3.0% no sabe. Para las próximas elecciones del 2024-2030, el 47.6% está seguro de que no votaría por AMLO, 3.8% probablemente no, el 2.6% no sabe, 6.0% probablemente sí y el 40.0% seguro que sí. Y usted ¿votaría o volvería a votar por López Obrador?

El 43.9% menciona que si hoy fueran las elecciones votarían por Morena, un 16.9% elegiría al PAN, el 8.6% se inclina por candidatos independientes, solo 6.8% para el PRI un 2.4% a Movimiento Ciudadano, 1.6% otros partidos y un 19.8% no tiene idea.

Tres de las figuras políticas que gustan para ser candidatos a presidente de México por partidos en 2024 para Morena son Marcelo Ebrard con 27.4%, Tatiana Clouthier 20.6% y Hugo López-Gatell un 14.9%.

Para el PAN están Javier Corral 20.3%, Mauricio Vila 17.6% y Marko Cortés 16.7%. Por parte del PRI son Claudia Pavlovich 21.6%, Miguel Ángel Osorio Chong 18.0% y Omar Fayad 17.5%, todos ellos son los más aceptados por la población en general.

La aprobación o desaprobación de las figuras políticas depende del trabajo que realicen en todos los sentidos y si alguno quiere llegar a ser candidato a la presidencia debe hacerlo mejor desde ya.