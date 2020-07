El pueblo organizado va a gobernar la capital de Puebla en la próxima elección, aseguran los antorchistas

Hipólito Contreras

Contra el pueblo organizado no hay poder que lo domine, no hay mayor poder que el que tiene el pueblo, en las siguientes elecciones vamos a demostrar que el poder de la gente, del pueblo es mucho mayor de lo que ellos creen, si ellos creen que pueden seguir comprando los votos con una despensa les vamos a demostrar que se equivocan totalmente, afirmó el orador en la marcha y mitin de integrantes de Antorcha Revolucionaria.

Frente al Palacio municipal, cuyas puertas permanecen cerradas, el orador antorchista dijo que la política del gobierno es cerrada, está totalmente equivocada, no es bien vista por la gente trabajadora, “el temblor que sintieron los funcionarios hace ocho días, lo que hicieron no fue para atender a la gente sino para defender su seguridad, pero será diferente al terremoto que va generar el pueblo organizado, cuando los sientan los políticos van a salir corriendo por esas puertas, pero con una diferencia, no habrá retorno para ellos, a la presidencia municipal va a llegar el pueblo organizado, esta capital va a ser gobernada por el pueblo organizado”, expresó.