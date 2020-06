Actriz méxico-estadounidense Selina Ringel protagoniza el filme “39 semanas”, rodado durante el Covid-19

MS Agency

Dirigido por Dany Levy Dagerman y con un elenco integrado por Brittany S. Hall (Ballers), Vanessa Angel (Kingpin), Arap Bethke (Club de Cuervos), Anna Campbell (Mad Men), George Tsai (The OA), Phillip Garcia (Okja) y Marimar Vega (La boda de Valentina).

La actriz mexicano-estadounidense Selina Ringel protagoniza el filme “39 semanas”, un largometraje de ficción sobre una madre soltera por elección en la era del Covid-19, que ha sido producido “con distancia social”.

Escrita, producida y protagonizada por Selina Ringel, y dirigida por su esposo, Dany Levy Dagerman, “39 semanas” fue rodada siguiendo los nueve meses del embarazo en la vida real de la actriz. Trabajando a partir de un esquema detallado,

La película comenzó a producirse en diciembre de 2019 y se interrumpió brevemente en marzo de 2020, cuando la pandemia cerró toda la industria cinematográfica de Estados Unidos. Inicialmente, se estaba produciendo con un equipo de más de 20 personas. Después de reanudar la producción, ya con el Covid-19, el equipo se redujo a dos: Dan y Selina, y un grupo por Zoom.

La historia fue reescrita para incluir la pandemia, ya que esa era la única forma de seguir rodando y ser fiel a la verdadera experiencia del embarazo de Selina, que está cursando los seis meses de embarazo. La película está completa en dos tercios.

El tema del filme

Después de que la pandemia llega a Los Ángeles, una mujer soltera, embarazada y adicta al trabajo debe aprender que puede pedir ayuda y mostrarse vulnerable. Estas son las claves de la conexión humana en el momento en el que su vida comienza a desmoronarse.

“Mi esposo y yo nos conocimos en el American Film Insititute Conservatory y hemos sido socios desde entonces. Decidimos que queríamos comenzar a tratar de tener un bebé en septiembre de 2019 y le pregunté qué debería hacer en mi carrera profesional durante el embarazo. Le dije que no quería dejar de trabajar y se le ocurrió la idea de hacer una película que siguiera mi embarazo en tiempo real; filmando una vez al mes durante los nueve meses, algo así como la película de Richard Linklater “Boyhood”. Parecía una idea loca, pero enseguida me atrapó”, explicó Selina.

La actriz añadió: “Ha sido a través de un trabajo profundo sobre mi persona que me he dado cuenta de que pedir ayuda es una fortaleza. Creo que es importante comenzar a ver la vulnerabilidad como un atributo positivo”.

SOBRE LOS CINEASTAS

Selina Ringel es una galardonada escritora, productora y comediante. Es una mexicana-estadounidense que creció en Guadalajara, México. Selina tiene un gran ojo para detectar talentos, que es lo que impulsa todas sus decisiones creativas y ha colaborado con personajes increíbles, incluidos Issa Rae (Insecure), Lee Aronsohn (Two and a half men), Salvador Paskowitz (Edad de Adeline), Rob Schneider (Deuce bigalow, macho gigalow).

Su trabajo se estrenó y se proyectó en muchos festivales de cine, incluido el Festival de Cine de Cannes (Sección L’ACID), el Rincón de los cortos de Cannes, Tribeca, Clermont Ferrand y el festival de cine Cinequest. Además de estar en competencia, Selina también se ha desempeñado como jueza invitada en numerosos festivales en todo el país. Fue seleccionada recientemente como uno de los veinte creadores latinos emergentes para el programa Tomorrow’s Filmmakers Today patrocinado por HBO & The Academy, y ha impartido clases magistrales en colaboración con TEC de Monterrey, Creator Up, YouTube, AT&T, Mitu Network, New York Film Academia y otros programas educativos.

Ella también participa en un programa de voluntariado llamado Art of Elysium. Su primer largometraje, The best people, que escribió y produjo, fue recogido por Samuel Goldwyn Films y distribuido en todo el mundo y en EEUU. Ahora está disponible en Amazon Prime & Tubi. The Best People también ganó el Premio Especial del Jurado al Mejor Película en WorldFest Houston y fue elegida para la noche de clausura en Dances with Films.

Selina también escribió, produjo y protagonizó una comedia de ocho episodios llamada Tuning in, que ahora también está disponible en Amazon Prime. Selina se graduó con un MFA del programa de Producción en el Conservatorio AFI en 2014. Habla con fluidez inglés, español, francés e italiano. Ella y su esposo dirigen su propia compañía de producción, llamada 2HANDS PRODUCTIONS.

Dan Levy Dagerman (autor-director):

Dan recibió su MFA (Master of Fine Arts) en Dirección del Conservatorio AFI. Dirigió su primer largometraje, The Best People, que actualmente distribuye Samuel Goldwyn Films y que Shoreline Entertainment comercializa en todo el mundo. Se estrenó en el Cinequest Film Festival 2018. En la 51ª edición del Festival Mundial de Cine de Houston, The Best People ganó el Premio Especial del Jurado a la Mejor Película de Comedia y Mejor Actriz de Reparto. Ha dirigido varias producciones galardonadas: Nuestra necesidad de consolación (protagonizada por Stellan Skarsgard), Real Love (protagonizada por Christy Romano) y Soliloquy, que se han proyectado en festivales de todo el mundo, incluyendo Palm Springs Shortfest, Gothenburg Film Festival y Mill Valle.

El elenco de 39 weeks

Selina Ringel (Tuning In)

Brittany S. Hall (Ballers)

Vanessa Angel (Kingpin)

Arap Bethke (Club de Cuervos)

Anna Campbell (Mad Men)

George Tsai (The OA)

Phillip Garcia (Okja)

Marimar Vega (La boda de Valentina)

ENGLISH VERSION

A fictional feature film about an expecting Single Mother of Choice in the era of Covd-19 (in SOCIAL DISTANCING production)

Written, Produced and Starring SELINA RINGEL

Directed By DAN LEVY DAGERMAN

ABOUT THE FILM

39 Weeks is a fictional feature film shot over nine months tracking actress Selina Ringel’s real-life pregnancy. Working off of a detailed outline, Selina and director Dan Levy Dagerman, a husband and wife team write, produce and edit a segment of the film each month.

The film began production in December 2019 and briefly went on hiatus in March 2020 when the pandemic shut down the entire film industry. Initially the film was being produced with a crew of 20+, after resuming production in the post Covid-19 world the crew is down to two, Dan and Selina.

The story was rewritten to include the pandemic as that was the only way to keep shooting and was true to Selina’s experience of her pregnancy.

Selina is currently six months pregnant and the film is two-thirds complete.

LOGLINE

After the global pandemic reaches Los Angeles a single, pregnant, workaholic must learn that asking for help and showing vulnerability are actually the key to real human connection when her life starts to fall apart.

FILMMAKER’S STATEMENT

My husband and I met at the American Film Institute Conservatory and have been filmmkaing partners ever since. We decided we wanted to start trying to have a baby in September 2019 and I asked my husband what I should do career wise during the pregnancy. I told him I didn’t want to stop working and he came up with the idea to make a movie tracking my pregnancy in real time; filming once a month for all nine months, kind of like the Richard Linklater film BOYHOOD. It sounded like a crazy idea but I was instantly on board.

We quickly decided that the main difference between me and my character was that my character would be a single mother of choice – SMC. I always told my parents if I had not found the right guy by the time I was thirty I would have a kid on my own, so it was very natural for me to put myself in this characters shoes.

The story is really about someone coming to terms with asking for help and understanding they are stronger for doing so. I think for many years of my life I tried to pretend I didn’t need any help, I didn’t have any problems – ‘fake it til you make it’ they say and so I had always had to seem like I had everything together.

It has been through doing some deep work on myself that I have realized that asking for help is a strength, I think it is important to start seeing vulnerability as a positive attribute.

The lockdown as a result of Covid-19 plays directly into this theme. My character gets exactly what she wished for, to take care of everything by herself, but at a whole other level than she imagined and the lonlieness that comes with that is unbearable.