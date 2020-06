Recomendaciones cinematográficas desde el Museo del Ferrocarril

Staff/Rossi

Como parte del programa “Estación en casa” del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, para esta semana del 8 al 14 de junio, se emiten una serie de recomendaciones cinematográficas que giran en torno al ferrocarril, para que se puedan disfrutar en casa y en familia.

Ana Karenina, 1935. Ana Karenina (Anna Karenina) es una película estadounidense de 1935 dirigida por Clarence Brown y con Greta Garbo, Fredric March, Basil Rathbone, Maureen O’Sullivan y Freddie Bartholomew en los papeles principales. Está basada en la novela homónima de León Tolstói. Anna Karenina (Greta Garbo) es la esposa del oficial zarista Karenin (Basil Rathbone) y hermana del disoluto Stiva (Reginald Owen). Karenina inicia una relación adulterina con un joven militar, el conde Vronsky (Fredric March), lo que significará su descrédito social y el fin de su matrimonio. Karenin, en venganza, llegará a prohibirle ver a su hijo Serguéi (Freddie Bartholomew). https://youtu.be/VPHb3LJluOw

La Bestia Humana, 1938. Es un film de 1938, basado en la novela de Émile Zola, que fue adaptada por Denise Leblond y el propio Renoir, no acreditados por su trabajo. Narra la historia de un hombre, maquinista de profesión, y solitario por naturaleza, debido a su carácter agresivo producido por la locura. Un día se enamorará de la mujer del jefe de estación, una mujer infiel hasta la médula, y que junto con su marido esconden un crimen pasional. Pronto ella intentará seducir a nuestro protagonista para que asesine a su marido. Lo que en principio parece un argumento de cine negro en toda regla, se convierte en un auténtico drama, debido al enfoque que Renoir le da a la historia, no apartándose ni un sólo instante de ese carácter naturalista que impregnó toda su obra, pero quizá siéndolo aquí más que nunca, lo cual le da al film una esencia única, convirtiéndolo casi en una rareza con un poder de fascinación literalmente impresionante. Es imposible no entrar en la historia ni en su atmósfera, y no sentirse embriagados por ella. A ello ayuda, por supuesto, el tratamiento que el director le da a todos sus personajes, enormemente ricos en matices, ocurriendo algo insólito en cierta medida: llegamos a simpatizar con todos. De esa forma, Renoir nos acerca más a sus desgracias, y llegado el momento de la verdad sentimos con ellos todo lo que les ocurre. https://youtu.be/fk3x1yUQ5Rkv tráiler. Descargar película: http://www.descargacineclasico.net/drama/la-bestia-humana-1938/

Alarma en el expreso /La dama del expreso, 1938. The Lady Vanishes (La dama desaparece o Alarma en el expreso) es una película británica de 1938 basada en la novela del mismo año The Wheel Spins, de Ethel Lina White, adaptada por Sidney Gilliat y Frank Launder, dirigida por Alfred Hitchcock y con actuación de Margaret Lockwood, Michael Redgrave, Basil Radford, Paul Lukas y Dame May Whitty. The Lady Vanishes fue nombrada como la mejor película de 1938 por The New York Times. En 1939, Hitchcock recibió el Premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York al mejor director, siendo la única vez que Hitchcock recibió un premio por su dirección. La película transcurre en Bandrika, un país ficticio de Europa central, en los meses preliminares a la Segunda Guerra Mundial. Debido al mal tiempo, unos viajeros británicos que regresan a Londres por tren, deben detenerse y pasar la noche en un pueblo remoto antes de seguir viaje. Una vez de regreso en el tren, una de las pasajeras desaparece, y otra de los pasajeros, una chica, se pone a buscarla, pero nadie parece haber visto a esa pasajera. El viaje en tren se va a convertir en una pesadilla en la que todo el mundo es sospechoso y tiene algo que ocultar. https://youtu.be/bF7Qc7za_I0

REBECA, 1940. Rebecca —conocida en español como Rebeca y Rebeca, una mujer inolvidable— es un largometraje estadounidense de 1940 rodado en blanco y negro y hablado en inglés. Está basado en la novela Rebeca, de Daphne du Maurier. Fue dirigido por Alfred Hitchcock, producido por David O. Selznick y protagonizado por Joan Fontaine y Laurence Olivier. Además de por sus méritos artísticos, que le valieron el Óscar a la mejor película, es importante por ser el primer filme que el inglés Hitchcock rodó en los Estados Unidos. https://youtu.be/r4CzQFyLdx8

Breve encuentro, 1945. Es una película británica de 1945, dirigida por David Lean,3 protagonizada por Celia Johnson, Trevor Howard, Stanley Holloway, Joyce Carey, Cyril Raymond, Everley Gregg y Valentine Dyall. Obtuvo tres nominaciones al Óscar. Se trata de un drama romántico, basado en la obra teatral Still Life de Noel Coward, en el que se relata la corta aventura que viven el doctor Alec Harvey, un médico, y Laura Jesson, una respetable mujer casada que se encuentran por casualidad en la estación del tren. https://youtu.be/-GOezAudOAM

El último tren a Auschwitz. Los nazis quieren exterminar los judíos de Berlín definitivamente. Más de 70.000 ya han sido deportados de la ciudad, y los transportes a lo largo se siguen produciendo. En abril de 1943 sale de la estación de Grunewald un tren con 688 judíos hacia Auschwitz. En un viaje que durará seis días en medio de una lucha contra el calor, el hambre y la sed. En su desesperación, se levantarán líderes como Henry (Gedeon Burkhard), Albert (Roman Roth), Lea (Lale Yavas) y Ruth (Sibel Kekilli) en la búsqueda de una huida eficaz, pero el tiempo apremia y Auschwitz se acerca cada vez más. https://youtu.be/2yZUplpZ0xY

El tren, 1964. El tren (The Train) es una película italofrancoestadounidense de 1964 del género bélico dirigida por John Frankenheimer, quien contó con la colaboración de los ferrocarrileros y el Ejército de Francia. Esta película fue candidata al premio Óscar de 1966 al mejor guión, y ofrece las actuaciones de Burt Lancaster y Paul Scofield, uno y otro en los papeles principales. Ante la inminente llegada de los aliados a París, antes de abandonar la ciudad, el coronel Franz Von Waldheim (Paul Scofield), un fanático del arte, decide llevarse a Alemania expoliar las más importantes obras de arte del Patrimonio Nacional de Francia, a pesar de la negativa inicial de su General superior de dedicar medios necesarios para la guerra a un tren cuya carga son “simples obras de arte incivilizado”, Von Waldheim consigue convencerlo alegando el valor económico de dichas obras y que el Führer preferiría que estuvieran en poder de Alemania. Para ello, los alemanes cargan un tren cuya locomotora conduce Papa Boule (Michel Simon). https://youtu.be/39qZ7BpfF7I

Estas recomendaciones se pueden encontrar en la página de Facebook del Museo del Ferrocarril. A quienes lo puedan hacer, se les recuerda quedarse en casa para que pronto acudan presencialmente al Museo del Ferrocarril.

Las fechas de reprogramación de actividades culturales de forma presencial se darán a conocer a través de los distintos espacios con los que cuenta la Secretaría de Cultura en San Luis Potosí, como redes sociales institucionales, la App “SLP Cultura” disponible para dispositivos móviles Android como iOS, y en medios de información y comunicación.