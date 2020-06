Carlos Hermosillo, candidato a ocupar cargo de Billy Álvarez si sale de Cruz Azul

RÉCORD

Hay tanta confianza en la disidencia de poder remover a los Álvarez de la cúpula de la cementera, que ya piensan en algunos cambios para poder dirigir los destinos de Cruz Azul en el plano futbolístico.

Uno de los grandes candidatos a ocupar el puesto jerárquico en el club celeste es un histórico, uno de los más críticos a la actual administración de la institución, un personaje polémico en su pasado, pero que ya incluso tiene un plan trazado para tomar el mando: Carlos Hermosillo.

El ex goleador cementero tiene ganas y seguramente el apoyo de la afición; sin embargo, no es bien visto entre los dueños de Liga MX, entre los que ya conocen esta posibilidad que ha barajeado la disidencia. No le perdonan su polémico pasado por Conade y la sugerencia de que no llegue a la silla azul podría pesar para la decisión final.

Han surgido otros nombres entre los cooperativistas que buscan el control de la cementera, sin embargo, son meras propuestas y aún no se ha hablado con alguien más que con Hermosillo.