Bailes, tianguis y eventos deportivos no aumentan los casos de Covid19, según René Sánchez

María Arévalo

El secretario de Gobernación municipal, René Sánchez Galindo, aseguró que en la capital no existe un crecimiento exponencial del covid-19, que pueda rebasar al municipio como se registró en otros países y sostuvo que todavía no se han saturado los hospitales.

En conferencia de prensa online, de forma conjunta con la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, el tesorero, Armando Morales Aparicio y el secretario de Protección Civil y Gestión Integral, Gustavo Ariza Salvatori, el titular de gobernación, aseveró que a pesar de concertar el mayor número de contagios no estamos tan mal.

“Lo más importante es mencionar que no tenemos hasta el momento un crecimiento exponencial de una forma que nos rebase como país, estado o municipio, hay en otros países no han tenido ese tiempo y eficacia que hemos tenido con los tres niveles de gobierno, para actuar ante la pandemia, por ello no nos ha rebasado la enfermedad”, expresó

Asimismo, dijo que si bien hay personas que realizan bailes públicos y eventos deportivos, o los ambulantes que se instalan en el sur de la Ciudad, no es un número que provoque esta situación como en otros países.