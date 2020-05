En el 70% de las llamadas por violencia contra las mujeres las víctimas no concluyen el proceso: Claudia Rivera

Angélica Tenahua

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco aseguró que el 70 por ciento de las llamadas que reciben al 911 por violencia contra la mujer no se concluye el proceso de investigación, denuncia, etc, por ello solicitó a la sociedad en general sumarse para combatir y erradicar este problema social.

En conferencia de prensa de forma online, aclaró que de todas las llamas que registran a este número no todas se concluyen, pues en muchas ocasiones las mujeres, quienes están en el proceso de denuncia, prefieren no dar el último paso.

“Se les da seguimiento, pero el 70 por ciento de las llamadas que se reciben al 911 ya no se concluyen, porque se les busca y ya no quieren contestar o en ocasiones nos dicen que ya no quieren continuar con el proceso”, enfatizó.

Ante esto, anunció que respondió al llamado que le hizo la secretaria de Gobernación federal, Olga Sánchez Cordero, para unirse al programa de Mujeres Conductoras de Paz (MUCPAZ), por ello el 25 de cada mes se informará sobre las acciones que se implementan para erradicar la violencia hacia este sector.