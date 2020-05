Detectan anticuerpos que actúan contra el COVID-19

CRÓNICA.COM.MX

Investigadores chinos demostraron la neutralización del coronavirus en anticuerpos de un paciente convaleciente. Permitirá el desarrollo de aplicaciones terapéuticas y vacunas

Investigadores chinos identificaron un grupo de anticuerpos, aislados de un paciente con COVID-19, capaz de bloquear la habilidad del SARS-CoV-2 de acoplarse a un receptor clave para la entrada del virus a la célula, lo cual sería un avance en la obtención de antivirales o vacunas contra el nuevo coronavirus, señala un estudio publicado ayer en la revista Science.

El estudio A noncompeting pair of human neutralizing antibodies block COVID-19 virus binding to its receptor ACE2 es realizado por diferentes instituciones chinas y encabezado por Yan Wu, del Capital Medical University, Beijing, China. Los especialistas señalan que los anticuerpos neutralizantes podrían ser antivirales efectivos contra la pandemia por COVID-19.

Los investigadores aislaron cuatro anticuerpos de un paciente convaleciente por COVID-19, los cuales demostraron neutralización. Dos de ellos (B38 y H4) bloquean la unión entre una de las proteínas del coronavirus (RBD) con su receptor (ACE2). Ensayos en el laboratorio señalan que de esta forma se podría evitar el escape inmune del virus en futuras “aplicaciones clínicas”.

“Además, un estudio terapéutico en ratones validó que estos anticuerpos pueden reducir las concentraciones del virus en los pulmones infectados (…). Nuestros resultados destacan la promesa de la terapia basada en anticuerpos y proporcionan una base estructural para el diseño racional de la vacuna.

El estudio finaliza señalando que, a medida que el brote de COVID-19 continúa propagándose, la caracterización de los epítopos RBD del SARS-CoV-2 proporcionará información valiosa para el desarrollo de vacunas. Además, añade que las características moleculares de los epítopos —porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario— de neutralización de anticuerpos dirigidos son útiles para el desarrollo de fármacos / inhibidores de moléculas pequeñas o péptidos. “Los anticuerpos neutralizantes también son candidatos prometedores para el tratamiento profiláctico y terapéutico contra el coronavirus”.

PROTECCIÓN CRUZADA. Por otra parte, un grupo de investigación de EU y China obtuvieron la estructura cristalina de un anticuerpo, aislado de otro paciente convaleciente de COVID-19, conocimiento que será útil en el desarrollo de aplicaciones terapéuticas, de acuerdo con otro estudio publicado en Science.

La investigación titulada A highly conserved cryptic epitope in the receptor binding domains of SARS-CoV-2 and SARS-CoV explica que la superficie del nuevo coronavirus está decorada con espigas triméricas que se unen a los receptores de las células huésped. “Estos picos también provocan una respuesta de anticuerpos, por lo que comprender el reconocimiento de anticuerpos puede ayudar en el diseño de la vacuna”.

Anteriormente, otro grupo de investigación determinó la estructura de CR3022, un anticuerpo neutralizante obtenido de un paciente convaleciente infectado con SARS-CoV-2, vinculado con el dominio de unión al receptor (RBD) de la espiga del coronavirus.

“El CR3022 se dirige a un epítopo altamente conservado, distal del sitio de unión al receptor, que permite la unión de reacción cruzada entre SARS-CoV-2 y SARS-CoV. El modelado estructural demuestra además que CR3022 sólo puede acceder al epítopo de unión cuando al menos dos RBD en la proteína S trimérica están en la conformación ‘hacia arriba’ y ligeramente rotadas. Estos resultados proporcionan información molecular sobre el reconocimiento de anticuerpos del SARS-CoV-2”.

El estudio añade que, conforme continúa la epidemia, la disponibilidad de epítopos conservados puede permitir el diseño, basado en la estructura, no sólo de una vacuna SARS-CoV-2, sino también de respuestas de anticuerpos de protección cruzada contra futuras epidemias de coronavirus y pandemias.

“Aunque una vacuna de coronavirus más universal no es el objetivo más urgente en la actualidad, ciertamente vale la pena considerarla en el futuro, especialmente a medida que se identifican epítopos de protección cruzada, para que podamos estar mejor preparados para el próximo nuevo brote de coronavirus”.