Preocupa Puebla: Hipólito Contreras

Mundo Rural

Hipólito Contreras

En 40 días desde que inició la cuarentena a mediados del mes de marzo hasta el pasado viernes 24 de abril la Secretaría de Salud del estado de Puebla registraba 457 personas contagiadas del coronavirus COVID-19, 94 muertos, 164 hospitalizados, 35 en estado crítico, afectados 46 de los 217 municipios.

Con estos números Puebla está en el cuarto o quinto sitio a nivel nacional de personas afectadas por la pandemia.

Si bien Puebla y su zona metropolitana es la cuarta más poblada del país, no deja de preocupar que cada día se sumen más personas contagiadas y más muertes. De acuerdo a esas cifras en Puebla fallece el 20 por ciento de las personas infectadas, por arriba de la media nacional que es del 10 por ciento. Si en Puebla fallece el doble de personas que en el país quiere decir que la atención a los enfermos presenta irregularidades, faltan equipos, medicamentos, personal, etc.

Haciendo números, en Puebla cada día se contagian del virus 11.4 personas y mueren 2.3 personas en promedio. En el país hasta esa fecha se contabilizaban 1300 decesos y más de 13 mil casos confirmados. A nivel nacional cada día se han contagiado 325 personas y han muerto 32.5 personas diarias.

Estos resultados tienen que ver sin duda con las medidas que ha tomado los gobiernos federal y estatal, y el comportamiento de la sociedad en acatar o no las recomendaciones que se hacen.

El gobierno ha pedido millones de veces que la gente se quede en casa, que salga sólo si es preciso y conservando la sana distancia. Sin embargo, no todos se quedan en casa, digamos que un cincuenta por ciento si lo hace, el otro 50 por ciento no, y esta parte que no lo hace no es por desacato a las recomendaciones sino porque tiene que buscar recursos para vivir, no hay quien se los dé y se ve obligada a salir.

A estas alturas la gente entiende perfectamente lo que debe hacer ante la pandemia, nadie, por supuesto, se quiere enfermar ni morir, la gente sale sólo a lo necesario y regresa al hogar.

El gobierno entiende esta situación por lo que ha tomado diversas medidas como posponer el pago de impuestos y servicios, entrega de despensas en localidades de bajos recursos, créditos al pequeño comercio, todo esto con el fin de que la gente salga lo menos posible y con ello reducir los contagios.

El gobierno tiene que mantenerse firme en sus medidas y mejorarlas, la gente tiene que acatarlas en lo posible por su propia seguridad, sólo de esta forma se podrán lograr los mejores resultados cuando lo más grave de la pandemia haya pasado en las próximas 4 o 5 semanas.

Todo es cuestión de que todos jalen parejo, gobierno a lo suyo y sociedad a lo suyo, cada quien cumpliendo lo que le corresponde, en este barco vamos todos, todos tenemos que llegar a buen puerto. Este no es momento de colores ni de partidos, es momento de que todos luchemos por el mismo fin.

El reto no sólo es de Puebla, sino del país el mundo, en virus recorre el planeta, es como una tormenta, un huracán, tiene su parte inicial, su parte más alta, para finalmente bajar su intensidad, su riesgo.

Luego vendrá la parte económica que llevará su tiempo, pero ahora lo fundamental es cuidar la salud de la población, todos pues a hacer su tarea.