Por la lucha contra el coronavirus, Tom Brady subastará su primera playera con Tampa Bay Buccaneers

El quarterback de 42 años puso a disposición su primera playera para recaudar fondos en la lucha contra el COVID-19

Estados Unidos es el país más afectado por el coronavirus, por lo que muchos de los deportistas de las diferentes ligas, que viven en carne propia lo que está sucediendo allí, sacaron lo mejor de cada uno de ellos para ayudar en la lucha contra el virus.

Tom Brady no se quiere quedar atrás en la ayuda y, para prevenir un mal mayor, subastará su primera playera con los Tampa Bay Buccaneers, además de algunos lujos por los que gozará aquel que decida poner más dinero.

La subasta tendrá un precio inicial de 50 mil dólares, lo que demuestra que aquellos que vayan a participar deben ser personas de buen ingreso económico, que verdaderamente quieran ayudar en la causa y, lógicamente, tengan absoluta admiración por el quarterback.

Allow us to show you the future 😏#GoBucs pic.twitter.com/naURTtwkZ3

— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) April 7, 2020