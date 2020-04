Puebla se mantiene en el 3er lugar nacional con más casos de Covid-19

Maricela Allende Marcito

Puebla ocupa el tercer lugar en casos confirmados de Covid-19, diariamente la Secretaría de Salud reporta cifras que se van sumando. Se espera que las siguientes dos semanas los contagios aumenten de manera drástica

En la tabla que presentamos observamos que los casos del estado poblano van creciendo, pero también se han descartado a sospechosos, varias de las pruebas que se realizan en el transcurso de cada día también han dado negativo, afortunadamente también se tienen casos de personas que recuperaron la salud, otros no han corrido con la misma suerte esto debido a enfermedades padecidas previamente, lo que aumenta el riesgo al contraer el nuevo virus, hasta el momento se conocen dos defunciones.

Parte de la población no solo enfrenta al covid-19, también al desempleo, debido al cierre de comercios locales, plazas y los mas afectados los pequeños puestos de ambulantes que viven al día, el otro gran problema es el sustento de las familias que si no perciben un ingreso no tendrán cómo llevar alimento a sus hogares.

En este momento ya no hablamos de casos importados, las cifras de los últimos días son de contagios adquiridos de manera comunitaria, con esto se reitera que las medidas implementadas por las diferentes dependencias son necesarias para el cuidado de la salud, de esta forma lograremos contrarrestar el crecimiento de esta pandemia y evitar mayores afectaciones a cualquier sector.