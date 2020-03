“Pasta” es el nuevo sencillo de New Rules

Por Mino D’Blanc

“Pasta” es el nuevo sencillo de New Roles, mismo que fue estrenado durante su gira en la que todos sus conciertos fueron sold out en el Reino Unido. Esta canción llega después del anuncio de su fecha más grande programada para otoño, con show en el O2 Shepherd’s Bush Empire de Londres y en el Olympia Theatre de Dublín. Los boletos para dichos conciertos están a la venta en el siguiente link: www.gigsandtours.com / www.ticketmaster.co.uk.

Sobre la canción “Pasta” fue elegida como sencillo por New Rules después de que sus fans lanzará una campaña online llamada #selfiesforpasta como respuesta de haberla escuchado en vivo. Los involucrados subieron selfies y fotos de ellos mismos, a pesar de que algunos estaban preocupados por sus imperfecciones e inseguridades. La canción resalta el hecho de que aunque todos somos diferentes, todos sentimos la presión de redes sociales para vernos y actuar de cierta manera, algo que afecta a la banda también. El movimiento resonó tanto con New Rules, que querían destacar su importancia y crearon el arte de la canción con la mayor cantidad de fotos posibles de #selfiesforpasta

New Rules está formado por los londinenses Nathan y Alec, de 21 y 18 años de edad respectivamente y por el dublinés Ryan, de 19 años. Su primera canción la lanzaron en el mes de abril de 2019. Ya agotaron sus primeras dos giras estelares y acompañaron a Julia Michaels y a Little Mix en sus fechas en el Reino Unido. Siendo reconocidos ya en todo el mundo, a finales del año pasado fueron invitados a México para presentarse en un evento de Alfa Radio después de su éxito en las listas de popularidad en la república. Este año 2020 ya recibieron apoyo por parte de Radio Disney US y visitaron las Filipinas, en donde se presentaron en los shows de TV más grandes de dicho país, que son “ASAP” e “It’s Showtime” junto a la estrella filipina Inigo Pascual. “Pasta” se puede escuchar y comprar en el siguiente link: https://linktr.ee/newrules

El link para que el público pueda ver algo de lo que New Rules hizo en México se puede ver en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=_mFQvXp83WA