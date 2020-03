FIFA pide a jugadores reducción en sueldo por coronavirus

FOX Sports Digital

En la reunión se estipuló que los clubes no podrán rescindir contrato a los futbolistas…

Los dirigentes de la FIFA se reunieron con representantes de clubes y jugadores para hacer cambios a consecuencia del COVID-19.

La medida de mayor impacto es la petición de que los futbolistas sufran una importante rebaja de su sueldo mientras esta situación siga paralizando el sector.

LA SERIE A LLEGARÍA A SU CONCLUSIÓN#CentralFOX En Italia revelaron que existe la posibilidad de que la Juventus sea de nuevo campeón si no termina la crisis por el #Covid_19 https://t.co/xAd0gtKUHq — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 26, 2020

Otras de las medidas destacadas en la reunión, es que los clubes no podrán rescindir contrato alguno a jugadores o técnicos y se creará un fondo económico con cientos de millones de euros.

La finalización de la temporada aún está por concretarse y cada asociación atenderá a su situación, en la que no pongan en riesgo la salud. Se intentará terminar y dando prioridad a las Ligas.

Estos serían motivos de sanción:

-Despidos unilaterales

-Clubes que no paguen

-Jugadores que abandonen los países de los equipos con los que tienen vínculo sin motivo aparente

-Jugadores que no reporten el trabajo que realizan

-Equipos que no cuiden del estado de salud de los jugadores

-Discriminación por el país de origen de un jugador

-El club se niegue a aceptar de nuevo a un jugador que ha sido cedido

-Rechazar el pago de cláusulas que figuran en los contratos.

Los contratos de todos los profesionales se alargarán hasta la fecha de finalización de la temporada, haciéndose cargo los clubes de pagar esa ampliación del vínculo.