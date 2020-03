Director del dormitorio del DIF municipal, un auténtico “Fifi”

Roberto Desachy

Urge que la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco o la titular del DIF, Mayté Rivera Vivanco, hablen con el director del departamento de Dormitorio y Niños en Situación de Calle, José Leonardo Maldonado Espinosa, para que le hagan entender que no es gerente de un hotel 5 estrellas ni de un resort, spa o algo parecido.

Vecinos de la calle Juan Rojas, en la colonia Lomas de San Miguel, donde se ubica el dormitorio del DIF municipal, le han pedido a este sujeto que dé cobijo a un indigente que lleva varias semanas durmiendo afuera de la dependencia y que, incluso, ya fue golpeado por delincuentes y que sí quiere quedarse en las instalaciones que dirige Leonardo Maldonado Espinosa.

Pero por razones que solamente él sabe y entiende, se niega a permitir que la persona sin hogar entre al dormitorio municipal, como se puede constatar en el audio que completa esta columna. Es importante que este “funcionario” municipal entienda que debe dar un servicio a los más necesitados y que NO es el gerente de un gran hotel, sino el director de una dependencia del ayuntamiento.

Quizás este sujeto no lo sepa, pero en octubre pasado hubo un leve escándalo luego de que muriera un indigente muy cerca del dormitorio municipal, lo que obligó a Mayté Rivera a aclarar que el fallecido no había solicitado el cobijo del DIF: Nota en Vídeo: Indigente muerto cerca del dormitorio municipal no pidió apoyo, dijo Mayté Rivera

Así que, por favor, es más que urgente que alguien haga entrar en razón a Leonardo Maldonado Espinosa y le obligue a aceptar que este indigente se quede en el dormitorio del ayuntamiento.

GABRIEL BIESTRO Y SU CONGRESO LOCAL…REBASADOS POR LA REALIDAD Y LA PROTESTA SOCIAL

Se puede estar o no de acuerdo con la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, pero ha sido una defensora permanente de las causas de las mujeres, como la despenalización del aborto, la legalización de los matrimonios igualitarios.

También fue la única que defendió a féminas tan cuestionables como a la que vendía tacos de perro o a la que simuló su secuestro y armó todo un relajo en redes sociales por un interés meramente personal: Despenalizar el aborto no significa promoverlo: Claudia Rivera

Además, el hecho de que –desde el inicioo -el gobernador Miguel Barbosa y la edilesa de Puebla se hayan sumado a “Un Día sin Nosotras” implicó el no dejar solos a priístas y panistas en esta protesta social, sino que las dos más importantes figuras políticas morenistas de la entidad reconocieron que, efectivamente, los feminicidios y la violencia de género sí están creando una verdadera crisis en el país: Claudia Rivera se suma al paro nacional “Un Día Sin Nosotras”

Por el contrario, Gabriel Biestro y los diputados locales de Morena –incluyendo de manera inexplicable a las mujeres- mantuvieron un silencio inquietante ¿y culpable? respecto a la manifestación del próximo 9 de marzo, pese a que era de esperarse que asumieran sus roles de “representantes populares” y se sumarán al movimiento “Un Día sin Nosotras”.

Los gritos ciudadanos de las mujeres en “Un Día sin Nosotras” y las marchas de miles de universitarios por la seguridad se toparon con pared, con un enorme vacío cerebral y político de la Legislatura local, donde Gabriel Biestro y cía ni vieron ni oyeron a los diversos grupos sociales. ¿Y así cree que algún día será presidente municipal de Puebla?: Vídeos desde Puebla: Se suman a la marcha familiares de Francisco Javier Tirado, uno de los estudiantes asesinados en Huejotzingo