Desde la Butaca: Chicas Perdidas

Yvette Desachy Severino

Esta película de producción estadounidense de corte dramático, basada en hechos reales dirigida por Liz Garbus, se basa en la novela del mismo nombre escrita por Robert Kolker.

La historia empieza cuando la hija mayor de Mari Gilbert, Shannan Gilbert, quien no vive con su madre y hermanas menores, queda de ir a cenar esa noche y las deja plantadas, lo que en un inicio no les parece extraño ya que ya ha sucedido con anterioridad. Sin embargo, cuando el novio llama a una de las hermanas de Shannan preguntando por ella, Mari y sus hijas acuden a la policía a denunciar su desaparición.

Dándose cuenta que la policía no está interesada en seguir en el caso y procede a desestimar la denuncia, Mari se ve obligada a buscar con desesperación ayuda para encontrar a su hija. En el proceso salen varias “cosas a flote”…por ejemplo 4 cadáveres de jovencitas asesinadas dedicadas a la prostitución en el condado de Long Island, en el Estado de Nueva York.

Las autoridades se enfrentan al hecho que han querido ignorar y Mari Gilbert se los deja en evidencia, en su condado hay un asesino serial, pero como se presume que las chicas asesinadas estaban dedicadas al sexo servicio pretenden tomar una postura bastante conocida…” fué por su culpa” , método bastante usual para minimizar y justificar su ineptitud.

El departamento de policía como las autoridades se cubren entre ellas y se dedican a hacer una campaña de desprestigio tanto de las chicas muertas como de sus familias… dónde lo he visto…? dónde…?!!

Es una película de ciencia ficción basada en hechos reales que deja al descubierto la marginación de las mujeres a las que la suerte no les sonríe…esas que tratan a toda costa de salir adelante sin un hombre , ésas que son autónomas y tratan de resolverlo todo tratando de ignorar un mundo misógino y abusivo para quienes la ayuda en lugar de llegar en 15 minutos, tarda más de una hora o de plano nunca llega.

La directora le da tintes de documental insertando escenas de archivo en momentos cruciales de la historia lo que hace la diferencia de las falsas historias de asesinos. La cinta está basada en hechos reales y no teme mostrar material real.

Lost Girls en una cinta en la que vemos extraordinarias actuaciones , y que aunque apenas tiene una semana es la película más vista de Netflix.

No trata de guerras, ni de pandemias, ni de crisis económicas mundiales, no obstante es de un tema no menos importante y grave en la actualidad en México y el mundo : El feminicidio.

¿Realmente somos el sexo débil? o simplemente aunque la humanidad en apariencia tiene siglos de “civilización” seguimos viviendo en un mundo dominado por la supremacía de la testosterona…

Chicas perdidas fue seleccionada para el pasado Festival de Sundance 2020, para pasar un momento muyyyyy entretenido en estos días de preferir quedarse en casa…no apta para amantes de finales felices…