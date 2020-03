Beneficiario del SEDIF vence adversidades; su meta es concluir la universidad

Staff/Rossi

El joven Alberto Elizalde recibió unos aparatos funcionales por parte del organismo

El joven Alberto Elizalde tiene una discapacidad en una de sus piernas, por ello acudió al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF) a solicitar unas muletas, las cuales le fueron entregadas por la directora general, Leonor Vargas Gallegos.

Aseguró que la discapacidad no ha sido un obstáculo para conseguir lo que quiere en la vida. De hecho, comentó que su meta a corto plazo es concluir la carrera de Contaduría Pública, en la que actualmente cursa el cuarto semestre.

Los aparatos funcionales que le proporcionó el SEDIF, le servirán, en gran medida, para realizar sus actividades diarias.

“Tengo catorce operaciones. No tengo una rodilla y la que me funciona se ha desgastado por carecer de unas muletas y ahora que ya me las entregaron se siente el cambio, hay estabilidad en mi cuerpo y fuerzo menos mi rodilla”, expresó el vecino de la colonia del Valle.

Con una sonrisa y emocionado, agradeció al Gobierno del Estado y al SEDIF, por realizar las Jornadas de Atención Ciudadana, las cuales, por la contingencia sanitaria se suspenderán; sin embargo, el organismo continuará atendiendo a las y los ciudadanos que más lo necesita, aplicando las medidas preventivas emitidas por las autoridades federales.

“Les agradezco porque me otorgaron el apoyo solicitado; que sigan así haciendo funcionar al organismo y que continúen apoyando a las personas que más lo necesitan”, concluyó Alberto Elizalde.