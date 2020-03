Varios países prueban vacunas y tratamientos contra el coronavirus

PRNewswire

El director de la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que el primer ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus ya comenzó.

“A sólo 60 días después de que China compartiera la secuencia genética del virus, se trata de un logro increíble”, afirmó Tedros Adhanom Gebreyesus.

El doctor Tedros elogió a los investigadores de todo el mundo que se han unido para evaluar sistemáticamente tratamientos experimentales.

“Múltiples ensayos pequeños con diferentes metodologías pueden no darnos la evidencia clara y sólida que necesitamos sobre qué tratamientos ayudan a salvar vidas. Por lo tanto, la OMS y sus socios están organizando un estudio en muchos países en el que algunos de estos tratamientos no probados se van comparar entre sí”, anunció Tedros.

El estudio internacional, liderado por la Organización, está liderado para generar datos sólidos y demostrar qué tratamientos son los más efectivos.

“Hemos llamado a este estudio el ensayo de solidaridad (Solidarity). Este ensayo, proporciona tratamientos simplificados para permitir que incluso los hospitales que han sido sobrecargados participen”, dijo.

Tedros confirmó la participación de varios países en el estudio: Argentina, Bahrein, Canadá, Francia, Irán, Noruega, Sudáfrica, España, Suiza y Tailandia.

“Confío en que muchos más se unirán. Sigo inspirándome en las numerosas manifestaciones de solidaridad de todo el mundo”, afirmó el máximo de la OMS.

Hasta el momento, el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 ha recaudado más de 43 millones de más de 173.000 individuos y organizaciones, pocos días después de su lanzamiento.

“Estos y otros esfuerzos me dan la esperanza de que juntos podamos y prevalezcamos. Este virus nos presenta una amenaza sin precedentes. Pero también es una oportunidad sin precedentes para unirse como uno contra un enemigo común: un enemigo contra la humanidad”, dijo Tedros.

No hay que descuidar a los niños y jóvenes

Hasta el momento más de 200.000 casos de COVID-19 han sido reportados a la OMS, y más de 8000 personas han perdido la vida. Más del 80% de todos los casos son de dos regiones: el Pacífico occidental y Europa.

La OMS recalca que, aunque el coronavirus es una enfermedad más peligrosa para las personas mayores, hay casos de jóvenes sanos que han sufrido complicaciones, por lo que todos deben cuidarse de la infección.

“Los niños se pueden infectar con coronavirus. Hay menos casos. Los síntomas son parecidos: fiebre, tos, fatiga. La mayoría son leves, pero no todos. En China, un niño ha muerto y varios estuvieron graves. Hay que prepararse, aunque la evidencia nos dice que les afecta de manera más leve”, aseguró la doctora María Vankerkhove.

La experta de la OMS agregó que es necesario tener más tests disponibles, así como laboratorios públicos o privados que puedan hacer las pruebas. También hay que pensar en formas innovadoras para identificar a la gente infectada.

Hay que seguir luchando sin caer en el pánico: hay esperanza

“Sabemos que muchos países ahora enfrentan epidemias crecientes y se sienten abrumados. Los oímos. Conocemos las tremendas dificultades y la enorme carga que enfrentan. Entendemos las desgarradoras decisiones que se tienen que tomar. Entendemos que diferentes países y comunidades se encuentran en diferentes situaciones, con diferentes niveles de transmisión”, aseguró el doctor Tedros.

El líder de la OMS explicó que todos los días se comunica con ministros de salud, jefes de estado, trabajadores de salud, gerentes de hospitales, líderes de la industria, directores generales y más, para ayudarlos a prepararse y priorizar, de acuerdo con su situación específica.

“No asuma que su comunidad no se verá afectada. Prepárate como si lo estuviera. No asumas que no estarás infectado. Prepárate como si lo fueras a estar”, dijo.

Agregó que sin embargo hay esperanza y muchas cosas que todos los países pueden hacer.

“Las medidas de distanciamiento físico, como la cancelación de eventos deportivos, conciertos y otras grandes reuniones, pueden ayudar a retrasar la transmisión del virus. Pueden reducir la carga sobre el sistema de salud y pueden ayudar a hacer que las epidemias sean manejables, permitiendo medidas específicas y focalizadas”.

Tedros recalcó que, para suprimir y controlar las epidemias, los países deben aislar, probar, tratar y rastrear.

“Si no lo hacen, las cadenas de transmisión pueden continuar a un nivel bajo, luego resurgir una vez que se levanten las medidas de distanciamiento físico”, explica.

La OMS continúa recomendando que aislar, probar y tratar cada caso sospechoso, y rastrear cada contacto, debe ser la columna vertebral de la respuesta en cada país. Esta es la mejor esperanza de prevenir la transmisión comunitaria generalizada.

La mayoría de los países con casos esporádicos o grupos de casos todavía están en condiciones de hacerlo.

“Muchos países están escuchando nuestro llamado y están encontrando soluciones para aumentar su capacidad de implementar el paquete completo de medidas que han cambiado el rumbo en varios países. Pero sabemos que algunos países están experimentando epidemias intensas con una amplia transmisión comunitaria”

Tedros dijo que entendía el esfuerzo requerido para suprimir la transmisión en estas situaciones, pero que puede hacerse.

“Hace un mes, la República de Corea se enfrentó a una transmisión comunitaria acelerada. Pero no se rindió. Como resultado, los casos han estado disminuyendo durante semanas. En la cima hubo más de 800 casos, y hoy el informe fue de solo 90 casos”, explicó.

Al ser preguntado sobre la situación en África, Tedros felicitó a los países que han respondido rápido, pero dijo que había que hacer más, como cancelar grandes reuniones.

“África tiene que prepararse para lo peor. África, mi continente, tiene que despertar”, dijo.

Situación en Europa

Los expertos de la OMS afirmaron que la disparidad en la tasa de muertes en Europa por coronavirus se debe a varios factores como el número de tests disponibles. En Alemania hay más detección de casos leves por lo que la tasa en menor.

“Italia tiene una población más envejecida. El sistema de salud en Italia está sobrepasado y están aumentando las muertes. Hay 1200 personas en cuidados intensivos en el norte de Italia, que se están salvando a tantos es un milagro de por sí”, aseguró el director de emergencias, Mike Ryan.

La doctora Vankherkove recordó que si alguien se siente enfermo el primer paso es llamar por teléfono para no saturar los hospitales.